Im Test: Ultimate Ears Miniroll

Was mich bei der Befestigung an meinem Gurt gestört hat: Der Lautsprecher vibriert sehr stark, da der Sound äusserst kraftvoll ist. Das fühlt sich nicht besonders angenehm an.

Schnell verbunden

Das Einrichten des Miniroll ist ein Klecks: einfach einschalten und die Ein-/Aus-Taste gedrückt halten. Nun geht der Lautsprecher in den Pairing-Modus und kann zum Beispiel mit einem Smartphone per Bluetooth gekoppelt werden. Er lässt sich mit bis zu zwei Quellgeräten gleichzeitig verkuppeln. Zudem kann man ihn mit weiteren Miniroll-Lautsprechern koppeln.

Über die Seitentasten sind alle wichtigen Aktionen wie Wiedergabe, Pause, zum nächsten Titel springen etc. möglich. Die Lautstärke wird über die zwei grossen Plus-/Minus-Tasten auf der Vorderseite geregelt. Drückt man beide Lautstärke-Tasten gleichzeitig, verrät der Miniroll den Akkustand. Der Ein-/Aus-Schalter leuchtet zudem rot, wenn der Akkustand unter 20 Prozent liegt.