Im Test: Xgimi Halo+

Der Xgimi Halo+ ist einer der neueren Projektoren von Xgimi und soll – nebst der Portabilität und dem Akkubetrieb – angeblich der hellste tragbare Beamer der Xgimi-Familie sein. Auch ein 10 Watt Lautsprechersystem und die sogenannte X-Vue-2.0-Engine sind mit von der Partie – Letzteres trage massgeblich zur Bildqualität bei, die einem grossen High-End-Beamer Konkurrenz mache. Auf den ersten Blick scheint ein potenziell schmaler Geldbeutel das einzige Problem zu sein.

Erster Eindruck

Mit den Massen 113,5 × 145 × 171,5 mm und einem Gewicht von 1,6 kg ist der Xgimi Halo+ zwar kein mega Leichtgewicht, aber locker in einer Tasche oder Rucksack tragbar. Seine Form macht ihn zudem kompakt und leicht zu transportieren, wenngleich ein Griff noch praktisch wäre.

Im Test zeigt sich der Beamer sehr stabil – auch bei wackeligen Unterlagen hielt er sich wacker und konnte den Fokus halten. Das habe ich bei andern Geräten schon anders erlebt. Der Halo+ ist fühlt sich sehr wertig und robust an. Sogar die Touch-Buttons auf der Oberseite sind top – selbst bei sanften Berührungen reagieren sie. So lässt es sich einfach steuern. Nicht, dass man sie unbedingt bräuchte. Dank der mitgelieferten Fernbedienung, die sogar über eine Google-Assistant-Taste verfügt, lässt sich das Gerät auch aus der Ferne bedienen. Auch der Schärfegrad des Objektivs lässt sich verändern.

Auf der Rückseite des Geräts befindet sich die erstaunlich kleine Lüftungsöffnung. Bei Vollbelastung wird’s zwar etwas laut da drin – aber die Lautsprecher übertönen das locker. Auch Anschlüsse sind reichlich vorhanden: ein HDMI 2.0, ein USB 2.0 sowie ein 3,5-mm-Audioanschluss. Die HDMI- und USB-Anschlüsse eignen sich hervorragend für Zuspieler, während die 3,5-mm-Audiobuchse für die Audioübertragung zuständig ist. Nötig ist das zum Beispiel für Netflix – denn das Gerät bietet keine Netflix-Unterstützung. Dank Wi-Fi 5 und zwei Funkbändern (2,4 und 5 GHz) sowie Bluetooth 5.0 ist das aber kein riesiges Problem. – auch externe Lautsprecher kann man anschliessen.

Schliesslich befindet sich an der Unterseite ein Kickstand, mit dem Sie den Projektor neigen können, sowie ein Gewinde für ein Stativ.

Inbetriebnahme, Features und Performance

Dank der flotten Leistung und der intuitiven Benutzeroberfläche ist die Ersteinrichtung schnell und problemlos. Das Koppeln mit der Fernbedienung ist mühelos, ebenso wie das Herunterladen und Installieren der Streaming-Apps.

Es ist sogar noch einfacher, wenn Sie bereits Google Play mit all Ihren Lieblings-Streaming-Apps eingerichtet haben. Falls Sie das Bild auf eine feste Fläche in einer bestimmten Grösse projizieren, gibt’s eine intelligente Bildschirmanpassung – sollte diese nicht funktionieren, können Sie sie manuell korrigieren.

Features

Während viele tragbare Beamer zugunsten eines niedrigeren Preises auf die eine oder andere Funktion verzichten, scheint Xgimi mit dem Halo+ einen anderen Ansatz gewählt zu haben. Top ist natürlich der Akku – so kann man den Beamer ohne Stromquelle betreiben. Nicht gerade ewig, aber ungefähr 2,5 Stunden sollten drin liegen – das reicht dann auch für einen Film mit Überlänge (dank dem 59-Watt-Akku). Es gibt noch viele andere Funktionen, die man bei anderen Projektoren nicht findet, wie z. B. verschiedene Bildmodi oder eine variable Bildwiederholfrequenz. Es gibt vier Bildmodi: Film, Fussball, Büro und Gaming sowie eine benutzerdefinierte Voreinstellung. Letztere bietet einige Einstellungen zur persönlichen Anpassung: Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Schärfe, Rauschunterdrückung und Farbtemperatur sowie lokaler Kontrast, HDR und Bewegungskompensation (oder Bildwiederholfrequenz).

Das Gerät ist mit HDR10 ausgestattet, das bei kompatiblen Quellen ein höheres Kontrastverhältnis und einen besseren Dynamikbereich bietet, wobei die Unterschiede eher gering sind, unserer Erfahrung nach.

Auf der Specs-Ebene gibt’s noch zu sagen: Der Beamer enthält 16 GB Nutzspeicher – das sollte für den ein oder anderen Film reichen.

Fazit

Der Xgimi Halo+ ist ein Gesamtpaket mit allen Funktionen, die man gemeinhin so braucht – und ist dennoch tragbar und ohne externe Stromversorgung nutzbar. Dazu noch eine flotte Leistung, eine intuitive Benutzeroberfläche und vor allem ein beeindruckendes Seherlebnis. Er ist nicht gerade preiswert, aber als längerfristige Investition sein Geld absolut wert.