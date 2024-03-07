KI-Notebook Medion E15443 im PCtipp-Test

Neuer Bestandteil der CPU ist ausserdem die sogenannte NPU (Neural-Prozessor, siehe Bild im Gerätemanager), der zwar auf KI-Anwendungen aller Art getrimmt ist, vor allem aber beim Multitasking oder Videorendern seine Muskeln spielen lässt. Der Benefit: Anwendungen werden schneller und effizienter abgearbeitet, was wiederum auch der Akkuleistung zugutekommt.

Zur weiteren Ausstattung: Dem Prozessor stehen insgesamt 16 GB (Konfiguration 2 x 8 GB) an DDR5-Arbeitsspeicher sowie ein 1 Terabyte grosses SSD mit schneller PCie-4x4-Anbindung zur Seite. Üppig geht es auch bei den vorhandenen Anschlüssen zu: So kommen beim mobilen Unterbau insgesamt drei USB-3.2-Ports (einer davon Typ-C), eine USB-2.0-Schnittstelle und ein Kartenleser-Slot zum Einsatz. Als Breitband-Funktechnologien sind Bluetooth 5 und Wi-Fi 6 untergebracht. Letzteres wird mit dem Intel-Modul AX203 (2x2, max. 1,2 Gbit/s) bewerkstelligt.