Xiaomi Smart Living
Kurztest: Smarte Tischleuchte Mi LED Desk Lamp 1S white
Xiaomi hat vergangenen Monat ein paar Smart-Living-Geräte vorgestellt. Darunter ist die Mi LED Tischleuchte . Zur Optik: Sie ist dezent weiss, schmal und der Lampen-«Kopf» ist um 135-Grad verstellbar. Da sie wenig Platz braucht, ist sie gut fürs Homeoffice geeignet und bot im Kurztest genug Licht, um nicht blind oder von Kopfschmerzen geplagt zu werden.
InbetriebnahmeDas geht fix. Nach dem Auspacken schliessen Sie die Mi LED Desktop Lamp an die Stromversorgung an und drücken auf den runden Drehknopf, um das Licht einzuschalten.
App
Für die smarten Funktionen gibts die Mi-Home- bzw. Xiaomi-Home-App (Android, iOS). Nach der Länderauswahl wird der Geräte-Standort erfragt. Zwar steht optional, aber man kann dies nicht ausklammern. Man wird auch darauf hingewiesen, dass die Basisfunktionen der App anschliessend beeinträchtigt werden können.
Ein Benutzerkonto ist notwendig. Via Plus-Symbol wird das Gerät dem Mi-Home-Zuhause hinzugefügt. Bei mir wurde die Mi LED-Tischlampe, welche sich im selben Raum befand, automatisch erkannt. Wählen Sie Ihr WLAN-Netz, im Idealfall erkennt die App die Lampe sofort und nach einem Tippen auf Verbinden gehts los.
Anschliessend wählen Sie, wie z.B. in der Google Home App, einen Raum- und Gerätenamen. Wer möchte, kann das Xiaomi-Zuhause oder nur dieses Gerät teilen, dann können alle Familienmitglieder die Lampe im Haus nutzen.
Hinweis: Wenn Sie die Lampe nicht mit der App verbinden können, kann das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen helfen. Wie das funktioniert, ist in diesem Tipp erklärt.
Steuerung via AppNachdem eine Lampe dem Xiaomi-Zuhause hinzugefügt wurde, können Sie es mit der Mi-Home-App steuern. Tippen Sie zunächst via Registerkarte Xiami Home auf das Gerät. Hier kann es nun per Tippen an- oder ausgestellt werden. Angenehm ist die Helligkeitsanpassung: Für eine veränderte Helligkeit oder Farbtemperatur wischen Sie einfach nach oben oder unten bzw. rechts oder links. Das Passende kann als Favorit gespeichert werden. Wer nicht allzu lange arbeiten oder lesen will, sondern auch Pausen einplanen möchte, kann den Fokus-Modus verwenden. Die Lampe ist dann für 45 Min an und danach soll man 10 Minuten Pause machen, da die Lampe ausschaltet.
Des Weiteren gibt es einen Lese- und einen PC-Modus sowie Favoriten. Bei den Einstellungen finden Sie zudem Zeitpläne oder einen Kindermodus. Allerdings ist dieser nicht dazu gedacht, dass Kids nicht an den Einstellungen herumfummeln können, sondern bei Aktivierung des Kindermodus wird die Farbtemperatur auf ein Maximum von 4000 K begrenzt, um den Anteil des blauen Lichts zu reduzieren.
Knopf/physische SteuerungAn der Lampe gibt es nur einen Drehknopf. Wird er gedrückt, schaltet sich das Licht ein bzw. aus. Durch Drehen des Knopfs wird die Helligkeit angepasst. Drücken und Drehen ermöglicht, die Farbtemperatur anzupassen
Der Lampen-«Kopf» ist um 135-Grad verstellbar, also von oben nach unten. Allerdings ist sie nicht in mehreren Winkeln «schwenkbar». Wer mehrere verstellbare Winkel für seine Homeoffice-Umgebung benötigt, sollte sich die Mi Smart LED Desktop Lamp Pro anschauen, die allerdings etwa das Doppelte kostet.
Preis, Verfügbarkeit und Fazit
Preis und Verfügbarkeit
Im Schweizer Handel ist die smarte Tischleuchte per sofort ab Fr. 49.- (Stand: 20.08.21) erhältlich. Im Xiaomi-Onlineshop schreibt der Hersteller, erhalten Kunden 5 Jahre Garantie.
Fazit
Das schlichte Design und die Farbe gefällt, für rund 50 Franken kann man da wirklich nicht meckern. Nebst Steuerung via Taste auf der Lampe hat man mit der App diverse zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten wie Timer, Ausschaltverzögerung, Lese, PC- oder Kindermodus.
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