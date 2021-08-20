Kurztest: Smarte Tischleuchte Mi LED Desk Lamp 1S white

Ein Benutzerkonto ist notwendig. Via Plus-Symbol wird das Gerät dem Mi-Home-Zuhause hinzugefügt. Bei mir wurde die Mi LED-Tischlampe, welche sich im selben Raum befand, automatisch erkannt. Wählen Sie Ihr WLAN-Netz, im Idealfall erkennt die App die Lampe sofort und nach einem Tippen auf Verbinden gehts los.

Anschliessend wählen Sie, wie z.B. in der Google Home App, einen Raum- und Gerätenamen. Wer möchte, kann das Xiaomi-Zuhause oder nur dieses Gerät teilen, dann können alle Familienmitglieder die Lampe im Haus nutzen.

Hinweis: Wenn Sie die Lampe nicht mit der App verbinden können, kann das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen helfen. Wie das funktioniert, ist in diesem Tipp erklärt.

Steuerung via App

Nachdem eine Lampe dem Xiaomi-Zuhause hinzugefügt wurde, können Sie es mit der Mi-Home-App steuern. Tippen Sie zunächst via Registerkarteauf das. Hier kann es nun per Tippen an- oder ausgestellt werden. Angenehm ist die Helligkeitsanpassung: Für eine veränderte Helligkeit oder Farbtemperatur wischen Sie einfach nach oben oder unten bzw. rechts oder links. Das Passende kann als Favorit gespeichert werden. Wer nicht allzu lange arbeiten oder lesen will, sondern auch Pausen einplanen möchte, kann denverwenden. Die Lampe ist dann für 45 Min an und danach soll man 10 Minuten Pause machen, da die Lampe ausschaltet.