Lenovo ThinkPad P14s Gen3 im Test

Die GPU nimmt dann auch einiges aus der Batterielaufzeit heraus. In normalen Power-Einstellungen und durchschnittlichem Gebrauch hält das P14s etwa sechs Stunden durch. Bei sparsameren Einstellungen sind etwa acht Stunden machbar. Volle Leistung und GPU-intensive Arbeiten saugen den Akku hingegen in unter drei Stunden leer. Das sind nicht gerade berauschende Werte; für eine Workstation, die nur gelegentlich mobil verwendet wird, aber okay.

Software

Werfen wir zuletzt noch einen Blick auf die Software, die mit dem ThinkPad P14s mitgeliefert wird. Unser Modell kam mit Windows 11 Pro und vergleichsweise wenig Bloatware. Ausser einigen Lenovo-Apps, die meisten davon nützlich für die PC-Verwaltung, ist nur wenig vorinstalliert. Das meiste davon stammt dann auch von Microsoft, wofür Lenovo nichts kann.

Generell kann Lenovo wenig für die Verfehlungen von Windows 11. Allerdings sollten Sie beim Kauf bedenken, dass Windows 11 derzeit kein gutes Betriebssystem für produktives Arbeiten ist. Möglicherweise kann es das mit einigen Updates wieder werden, aktuell leidet es aber an einigen grösseren Problemen. Die gute Nachricht dabei: Sie können das ThinkPad P14s auch ohne Windows 11 haben. Und zwar entweder mit vorinstalliertem Ubuntu Linux, oder ganz ohne Betriebssystem. Dann können Sie auch Ihre alte Kopie von Windows XP 7 oder 10 wieder installieren oder ein Linux Ihrer Wahl.

Fazit

Das Lenovo ThinkPad P14s ist auch in der dritten Generation eine klassische Workstation. Soll heissen: Es funktioniert am besten, wenn es einfach nur eine Recheneinheit ist. Die Power stimmt, die Anschlüsse sind zahlreich. Am besten also: Externes Display anhängen, externe Peripherie verbinden, Laptop unter den Tisch und arbeiten lassen. Dann fallen auch die ganzen Schwächen wie das mässige Display und das lächerlich archaische Touchpad nicht mehr so auf. Als Laptop macht das P14s jedoch wenig Spass.

Zum Schluss noch eine kleine Anekdote: Mein kurzes Video zur GoPro Hero 11 enthält diverse Footage der GoPro, mit Auflösungen bis zu 27 Mpx. Das war für das ThinkPad P14s zu viel.