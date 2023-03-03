Logitech G Fits im Test

Beim Komfort zeigt sich ein zweigeteiltes Bild. Im ersten Moment fühlen sich die Fits etwas merkwürdig an. Im Vergleich zu anderen Earbuds schiebt man sich eher viel Masse ins Ohr. Das führt unter anderem dazu, dass die Buds so gut halten, ist aber ungewohnt. Nach einer kurzen Weile gewöhnt man sich daran und die Fits liegen schön bequem im Ohr. Dabei hilft in meinem Fall auch, dass die Fits so gut halten und ich nicht alle dreissig Sekunden nachdrücken muss, damit der Hörer nicht aus dem Ohr fällt. Im Gegenteil: Nach etwa fünf Minuten habe ich vergessen, dass ich Stöpsel im Ohr habe, und kann mich komplett aufs Gaming konzentrieren. So soll das sein.

Über längere Zeit hinweg werden die Fits nicht wirklich unbequem, aber es macht sich eine Art Völlegefühl im Ohr bemerkbar. Entfernt man die Hörer, merkt man erst, wie vollgestopft das Ohr war. Das ist einerseits ein Zeichen, dass die Abdichtung wirklich gut funktioniert, aber auch etwas unangenehm. Für den stationären Gebrauch, etwa beim PC-Gaming, ist mir gerade deswegen ein Over-Ear-Kopfhörer lieber.

Anwendung und Ausstattung

Die Stärke der G Fits liegt dann auch nicht unbedingt im stationären Gebrauch, sondern in der Flexibilität. Anders als die meisten True-Wireless-Earbuds können die G Fits nicht nur Bluetooth, sondern auch die deutlich schnellere Funkverbindung Lightspeed, die Logitech auch sonst für ihre kabellose Gaming-Peripherie verwendet. Diese Verbindung bietet deutlich weniger Latenz und ist gerade für Anwendungen mit Input, primär Gaming, ideal. Allerdings funktioniert Lightspeed nur mit einem USB-Dongle. Dieser wird als USB-A-Dongle mit einem USB-C-Adapter geliefert. Meiner Meinung nach würde eine umgekehrte Konfiguration besser funktionieren: also ein USB-C-Dongle mit einem USB-A-Adapter. Denn: Der USB-A-Stecker dürfte vor allem am Desktop-PC der Anschluss der Wahl sein, da diese dort breit verfügbar sind. Braucht man am Desktop den zusätzlichen Adapter, stört das auch nicht gross. Schliesslich ist der Desktop schon ordentlich gross und bleibt hauptsächlich stationär. Laptops und andere Mobilgeräte setzen heutzutage mehr auf USB-C, weshalb dort USB-A-Steckplätze rar geworden sind. Da der Dongle aber mit USB-A daherkommt, braucht man jetzt den Adapter und verlängert den Dongle um fast das Doppelte. Die Konstruktion ragt dann schön prekär über den Oberschenkel hinaus. Aber bleiben wir doch positiv: Dass Logitech überhaupt einen Adapter mitliefert, ist schon nicht mehr selbstverständlich. Ebenfalls nichts auszusetzen gibt es beim Dongle, was die Verbindung angeht. Dongle einstecken, Fits aus der Ladeschale nehmen, läuft.