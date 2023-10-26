Gaming-Tastatur
Logitech G Pro X TKL im Test
G Pro ist Logitechs Linie für High-End-Eingabegeräte für Profi-Gamer und Amateure mit professionellen Ansprüchen. Dabei hat Logitech mit der G Pro X Superlight bereits eine Maus abgeliefert, die sich direkt in die Herzen, respektive Hände zahlloser Profis gespielt hat. Mit der G Pro X TKL kommt jetzt auch eine Tastatur nach, die in der höchsten Liga mitspielen will.
Auf den ersten Blick gleicht die Tastatur etwas der G915 TKL, dem bisherigen Spitzenmodell von Logitech G. Bei genauerem Hinsehen fallen jedoch zwei Hauptunterschiede auf. Erstens ist die G Pro X TKL ein gutes Stück dicker. Das gilt sowohl für das Tastaturgehäuse als auch für die Keycaps, die in voller Grösse verbaut sind. Zweitens ist die Verschalung der G Pro X TKL etwas dezenter und simpler gehalten. Der Design-Aspekt ist hier weniger wichtig als bei der G915, die gleichzeitig Gamer und Ästheten ansprechen wollte. Der Pro X TKL hingegen geht es ausschliesslich um Leistung.
Einen Luxus leistet sich Logitech aber doch noch: Die Medientasten bleiben gleich wie bei der G915. Über den F-Tasten erhalten Sie also eine Reihe von Steuerungstasten für Dinge wie die Beleuchtung oder die kabellose Verbindung, und weiter rechts die Mediensteuerung. Ganz rechts oben verbaut Logitech zudem das beliebte Scrollrad für die Lautstärke. Das alles braucht zwar etwas mehr Platz, als es einige E-Sport-Profis mögen, bringt dafür ein willkommenes Stück Komfort mit sich.
Auch sonst hat Logitech an die Bedürfnisse von Profis und Breiten-E-Sportler gedacht. Neben den bekannten zwei Füssen zum Anwinkeln der Tastatur gibt es auf der Rückseite ein kleines Fach für den USB-A-Dongle. Dieser wird für die schnellere Funk-Verbindung benötigt. Die G Pro X TKL lässt sich auch per Bluetooth verbinden, was für professionelles Gaming allerdings zu langsam ist. Zwischen der Funk- und der Bluetooth-Verbindung lässt sich einfach per Tastendruck hin- und herwechseln.
Bei den Tasten selbst verwendet Logitech die gewohnten Switches aus dem Eigenbau. Wie gewohnt sind drei Varianten erhältlich: Linear, Taktil und Clicky. Die drei Varianten entsprechen grob den Cherry-MX-Farben Rot (Linear), Braun (Taktil) und Blau (Clicky), werden aber von Logitech seit einigen Jahren selbst produziert und fühlen sich auch leicht anders an. Wer direkt von Cherry-MX umsteigt, wird eine (sehr) leichte Umgewöhnungsphase brauchen, ist aber auf den Logitech-Switches schnell zu Hause. Die höheren Tasten (im Vergleich zur G915) sind etwa, wie man sie von einer Gaming-Tastatur erwartet. Wie bei den meisten Gaming-Tastaturen liegen die Tasten eher hoch. Man sollte sich also überlegen, ob eine Handauflage nötig ist. Zuletzt verbaut Logitech einen USB-C-Anschluss in der G Pro X TKL. Ein Kabel (USB-A auf USB-C) ist im Lieferumfang enthalten.
Ebendieser Lieferumfang zeigt ebenfalls, dass Logitech sich ernsthaft Gedanken über die Bedürfnisse von Profis gemacht hat. Die G Pro X TKL wird in einer soliden, verstärkten Hülle geliefert. Darin haben neben der Tastatur auch das Ladekabel wie auch der USB-Dongle Platz. Die Hülle ist zudem stabil genug, dass man die Tastatur problemlos mit an eine LAN-Party oder an ein Turnier transportieren kann, ohne dass man sich Sorgen darum machen müsste.
Farben gibt es die drei üblichen Logitech-G-Varianten: Schwarz, Weiss und Pink. Dazu kommt eine RGB-Beleuchtung über die ganze Tastatur, die per Software angepasst werden kann. Mit einer dedizierten Taste über F4 lässt sich die Beleuchtung auch in mehreren Stufen dimmen. Bei der Software hat Logitech in den vergangenen Jahren ordentlich nachgebessert. Logitech G HUB ist heute ein besseres Programm als noch bei der Lancierung vor einigen Jahren. Die App ist nicht perfekt und hat ein etwas gar kompliziertes Layout für die eigentlich simplen Funktionen. Allerdings sind die gröbsten Bugs weg und man kommt gut an die wichtigsten Features ran. Natürlich funktioniert die Tastatur auch ohne G HUB. Man kann dann einfach keine Optionen wie Farbeinstellungen vornehmen.
Fazit
Die G-Pro-Serie ist nicht ohne Grund populär bei E-Sportlern auf der ganzen Welt. Logitech hat die Bedürfnisse der Profis verstanden und liefert darauf passende Hardware, die dazu noch qualitativ hochstehend ist. Mit der G Pro X TKL ist das nicht anders. Die Mischung aus Kompaktheit und Komfort passt, die Switches sind gewohnt stark. Die mitgelieferte Hülle ist zudem der heimliche Star der Show. Problematisch könnte höchstens die Höhe der Tasten sein, was aber individuell unterschiedlich ist. Dann wäre als Schwäche nur noch der Name anzumerken, der etwas gar unoriginell ist und sich mit der Maus-Reihe beisst. Man merkt: Sind das die grössten Probleme, die eine Tastatur hat, wurde vieles richtig gemacht.
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