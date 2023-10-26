Logitech G Pro X TKL im Test

Einen Luxus leistet sich Logitech aber doch noch: Die Medientasten bleiben gleich wie bei der G915. Über den F-Tasten erhalten Sie also eine Reihe von Steuerungstasten für Dinge wie die Beleuchtung oder die kabellose Verbindung, und weiter rechts die Mediensteuerung. Ganz rechts oben verbaut Logitech zudem das beliebte Scrollrad für die Lautstärke. Das alles braucht zwar etwas mehr Platz, als es einige E-Sport-Profis mögen, bringt dafür ein willkommenes Stück Komfort mit sich.

Auch sonst hat Logitech an die Bedürfnisse von Profis und Breiten-E-Sportler gedacht. Neben den bekannten zwei Füssen zum Anwinkeln der Tastatur gibt es auf der Rückseite ein kleines Fach für den USB-A-Dongle. Dieser wird für die schnellere Funk-Verbindung benötigt. Die G Pro X TKL lässt sich auch per Bluetooth verbinden, was für professionelles Gaming allerdings zu langsam ist. Zwischen der Funk- und der Bluetooth-Verbindung lässt sich einfach per Tastendruck hin- und herwechseln.

Bei den Tasten selbst verwendet Logitech die gewohnten Switches aus dem Eigenbau. Wie gewohnt sind drei Varianten erhältlich: Linear, Taktil und Clicky. Die drei Varianten entsprechen grob den Cherry-MX-Farben Rot (Linear), Braun (Taktil) und Blau (Clicky), werden aber von Logitech seit einigen Jahren selbst produziert und fühlen sich auch leicht anders an. Wer direkt von Cherry-MX umsteigt, wird eine (sehr) leichte Umgewöhnungsphase brauchen, ist aber auf den Logitech-Switches schnell zu Hause. Die höheren Tasten (im Vergleich zur G915) sind etwa, wie man sie von einer Gaming-Tastatur erwartet. Wie bei den meisten Gaming-Tastaturen liegen die Tasten eher hoch. Man sollte sich also überlegen, ob eine Handauflage nötig ist. Zuletzt verbaut Logitech einen USB-C-Anschluss in der G Pro X TKL. Ein Kabel (USB-A auf USB-C) ist im Lieferumfang enthalten.