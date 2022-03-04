Logitech Pop Maus und Pop Keys im Test

Wie schon bei der Pop Maus setzt Logitech auch hier auf Emoji. Es gibt ebenfalls eine spezifische Taste für das Emoji-Menü, und dazu noch vier weitere Tasten, die mit Ihren Lieblings-Emoji belegt werden können. Klingt im ersten Moment nach einer Spielerei, ist aber wirklich praktisch. Logitech liefert acht austauschbare Keycaps für einige der beliebtesten Emoji mit. Sie können die Tasten aber beliebig belegen. Was anfangs etwas gewöhnungsbedürftig ist: Die Emoji-Reihe ist ganz rechts aussen angebracht. Dadurch sind Tasten wie Enter, Backspace oder Shift nicht mehr am Rand der Tastatur. Die ersten paar Wochen tippt man da halt ab und zu ein Emoji, statt einen neuen Absatz zu starten. Ebenfalls schlau war Logitech bei der Verteilung der Funktionstasten. Einige davon sind die üblichen Medientasten, dazu kommen aber praktische Dinge wie eine Taste für die Screenshot-Funktion (z.B. Snipping Tool unter Windows), Sprachdiktat, oder eine Stummschaltung des eigenen Mikrofons (Hallo Generation Videomeeting). Sogar die beliebte Delete-Taste findet Platz. Was man hier jedoch auch merkt ist, dass die Tastatur trotz Mac-Aufklebern noch etwas besser für Windows geeignet ist. Die Funktionstasten sind nicht wirklich für die Nutzung auf dem Mac gemacht. So verliert man standardmässig beispielsweise praktische Funktionen wie die App-Galerie, auch weil drei der Fn-Tasten zum Durchschalten der Anschlüsse gebraucht werden. Pop Keys und Maus lassen sich an bis zu drei Rechnern gleichzeitig binden und per Tastendruck durchwechseln.

Batterie und Fazit

Zuletzt kommt auch bei der Pop Tastatur die Batterie ein wenig aus dem Nichts. Auch hier verwendet Logitech klassische Batterien statt eingebaute Akkus. Merkwürdigerweise sind es bei der Tastatur aber zwei AAA-Batterien. Heisst also Sie brauchen zwei unterschiedliche Packungen Batterien für Ihre Pop Maus und Tastatur. Aber auch hier sollen die Batterien lang genug halten, dass dies kein grosses Problem werden sollte. Bis zu drei Jahre Laufzeit verspricht Logitech. Das haben wir in unserer kurzen Testzeit natürlich nicht ausprobieren können, allerdings hat sich der Ladestand laut der Options-App keinen Millimeter von 100% wegbewegt. Das stimmt schon einmal zuversichtlich.