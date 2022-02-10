Kompaktes Headset
Logitech Zone Wired Earbuds im Test
2020 wurde die Welt des Business ins kalte Wasser der digitalen Kommunikation geworfen. Fachwissen und Ausrüstung waren längst nicht überall auf einem guten Niveau, woraus sich zwei grosse Gruppen von Videokonferenz-Nutzern herausgebildet hat: Die Selbstverständlich-Digitalen kamen schon in der ersten Sitzung mit hochauflösender Webcam und einem hochwertigen Headset oder einem Broadcasting-Mikrofon daher. Braucht man ja schliesslich für den modernen digitalen Alltag. Auf der anderen Seite sind es die Nutzer, die einfach mit Ihrem Notebook oder Smartphone sprechen, weil das halt grad da war. Die erste Variante ist zwar qualitativ sehr gut, aber nicht wirklich massentauglich. Die zweite Variante reicht für einfache Gespräche aus (wenn auch mit akustischer Misshandlung der Gesprächspartner), wirkt aber gerade im Business-Bereich etwas unprofessionell.
Logitech versucht mit den Zone-Headsets hier etwas die Mitte zu finden. Ein Broadcasting-Setup mit Audio-Interface, Kondensator-Mikrofon und Kopfhörern ist zu teuer und kompliziert für einfache Geschäftsmeetings, ein Upgrade vom eingebauten Laptop-Mikrofon aus sollte aber schon drin liegen. Eine ähnliche Preisklasse decken auch Gaming-Headsets ab, die aber optisch in Business-Meetings oftmals fehl am Platz wirken.
Im spezifischen sollen die Zone Wired Earbuds diejenigen Nutzer abholen, welche keine grossen Kopfhörer mögen. Wer Earbuds bequemer findet als Bügel, ist hier also genau richtig. Und: Die Knöpfe sind von der Bauform her natürlich viel einfacher zu transportieren. Das hat Logitech auch richtig erkannt und liefert die Zone Earbuds in einem praktischen Täschchen aus. Dort hat das gesamte Headset, inklusive alternativen Ohrenpolstern drin Platz. Letztere gibt es in den Grössen XS, S, M und L. Anders als viele In-Ear-Kopfhörer halten die Stöpsel des Zone Wired Headsets nicht nur am Eingang des Gehörgangs, sondern auch mit einem Flügel in der Ohrmuschel, was für mehr Halt sorgt. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist ein USB-Adapter, mit dem sich der standardmässig verbaute USB-C-Stecker auf USB-A wechseln lässt. Zudem kann das Headset auch mit einer 3,5-mm-Klinke verwendet werden. Dann fällt jedoch die Inline-Steuerung weg und das Kabel wird ein gutes Stück kürzer. Die Installation der Earbuds ist denkbar einfach: Wählen Sie Ihre Stöpselgrösse und den passenden USB-Anschluss und stecken Sie die Earbuds ein. Und schon läuft das Headset. Je nach verwendeter Software müssen Sie das Headset noch als aktives Audiogerät auswählen, mehr Setup ist aber nicht nötig.
Beim Design des Headsets hat Logitech ganze Arbeit geleistet. Das Gerät ist voll mit cleveren Ideen und kleinen Details, welche die Benutzung erleichtern. Beispielsweise sind die Rückseiten der Earbuds magnetisch und können so aneinander befestigt werden, was für mehr Ordnung sorgt. Auch die Inline-Steuerung ist simpel, durchdacht und angenehm zu bedienen. Neben einer Lautstärkesteuerung (seitlich) gibt es auf der Front drei Tasten. Die obere davon schaltet das Mikrofon stumm oder wieder scharf. Die mittlere aktiviert Microsoft Teams (bei der Teams-Edition des Headsets). Je nach Kontext kann diese Taste auch eingehende Anrufe annehmen oder aktive Anrufe beenden. Die untere Taste ist für die Mediensteuerung da: einmal tippen für Pause/Play, zweimal tippen, um zu überspringen, dreimal tippen für zurück.
Ebendiese Mediensteuerung hat jedoch einen Haken: Die Soundqualität der Zone Wired Earbuds ist nicht gerade berauschend. Wer also darauf Musik hören möchte, braucht abgehärtete Ohren. Für Anrufe ist die Soundqualität ausreichend, wenn auch nicht besonders gut. Hier bewegen sich die Zone Wired Earbuds etwa in der Mitte zwischen eingebauten Laptop-Lautsprechern und hochwertigen Earbuds wie Apples Airpods Pro oder vergleichbaren Modellen.
Gleiches gilt etwa für das Mikrofon. Hier kommt ein cleveres Beam-Forming-System zum Einsatz, wie es beispielsweise schon im Logitech G435 verbaut ist. Dabei wird der Mikrofon-Arm quasi in die Luft vor dem Sprecher projiziert und nimmt von dort aus die Stimme auf. Im Vergleich zu einem eingebauten Laptop-Mikrofon ist das Zone Wired auch hier ein Upgrade, ist allerdings nicht auf dem Niveau der meisten Gaming-Headsets.
Dazu kommt noch mehr smarte Technologie. Das Mikrofon der Zone Wired Earbuds filtert automatisch Umgebungsgeräusche und tut dies sehr zuverlässig. Wobei der Effekt auch immer ein wenig von der verwendeten Software abhängt. Teams, Zoom und Co. verfügen jeweils über eigene Erkennungssysteme, die das Headset hier ergänzen können. Eine besonders smarte Funktion ist Sidetone. Damit können Sie Ihre eigene Stimme über das Mikrofon in die Kopfhörer speisen, ähnlich wie beim Monitoring-Kanal eines klassischen Audio-Interfaces. Dies verhindert, dass Sie sich durch die abgedichteten Ohrstöpsel kaum hören und ihre Teammitglieder anschreien. Leider wird für Sidetone und weitere Features (z.B. EQ) eine weitere Logitech-Software benötigt.
Preislich gesehen ist das Headset auf der teureren Seite der Einsteigergeräte oder auf der günstigeren Seite der Mittelklasse. Der Logitech-Preis von 109 Franken ist dabei eher hoch angesetzt und dürfte es auf dem Markt eher schwer haben. Daher verwundert es kaum, dass der Strassenpreis mit rund 85 Franken schon deutlich tiefer liegt. So ist auch der preisliche Abstand zu True-Wireless-Alternativen deutlicher. Das ist insofern wichtig, da die Zone Wired Earbuds erstens kabelgebunden sind, und zweitens in Sachen Soundqualität nicht mit den meisten True-Wireless-Kopfhörern mithalten können.
Fazit
Die Zone Wired Earbuds sind ein technisch geniales Gerät. Logitech packt viele kleine Details und schlaue Innovationen in ein vergleichsweise bezahlbares Headset, das vom Handling her kaum besser sein könnte. Allerdings schlägt es sich in der Kerndisziplin Sound nicht überzeugend. Für den Preis kann man sich nicht allzu sehr beschweren, allerdings muss man sich bewusst sein, dass das akustische Upgrade sich in Grenzen hält. Optisch sind die Earbuds dezent und für Business genau richtig. Auch wenn die Kabel in einem modernen Umfeld schon fast anachronistisch wirken.
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