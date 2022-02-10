Logitech Zone Wired Earbuds im Test

2020 wurde die Welt des Business ins kalte Wasser der digitalen Kommunikation geworfen. Fachwissen und Ausrüstung waren längst nicht überall auf einem guten Niveau, woraus sich zwei grosse Gruppen von Videokonferenz-Nutzern herausgebildet hat: Die Selbstverständlich-Digitalen kamen schon in der ersten Sitzung mit hochauflösender Webcam und einem hochwertigen Headset oder einem Broadcasting-Mikrofon daher. Braucht man ja schliesslich für den modernen digitalen Alltag. Auf der anderen Seite sind es die Nutzer, die einfach mit Ihrem Notebook oder Smartphone sprechen, weil das halt grad da war. Die erste Variante ist zwar qualitativ sehr gut, aber nicht wirklich massentauglich. Die zweite Variante reicht für einfache Gespräche aus (wenn auch mit akustischer Misshandlung der Gesprächspartner), wirkt aber gerade im Business-Bereich etwas unprofessionell.

Logitech versucht mit den Zone-Headsets hier etwas die Mitte zu finden. Ein Broadcasting-Setup mit Audio-Interface, Kondensator-Mikrofon und Kopfhörern ist zu teuer und kompliziert für einfache Geschäftsmeetings, ein Upgrade vom eingebauten Laptop-Mikrofon aus sollte aber schon drin liegen. Eine ähnliche Preisklasse decken auch Gaming-Headsets ab, die aber optisch in Business-Meetings oftmals fehl am Platz wirken.