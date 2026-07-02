Mesh-Set Acer Connect Ovia T360 im PCtipp-Test

Inbetriebnahme und Einrichtung

Die Inbetriebnahme wird über die kostenlose Acer Connect App bewerkstelligt, die für iOS und Android in den entsprechenden App-Shops kostenlos zur Verfügung steht. Nach dem Verbinden der ersten Mesh-Einheit per Netzkabel mit dem bestehenden Modem-Router an einem LAN-Port startet der Assistent per typischer Bluetooth-Erkennung. Der Nutzer wird danach Schritt für Schritt durch die Einrichtung geführt: Nach der Erstellung eines Admin-Kontos (Benutzername und Passwort) und der Vergabe eines WLAN-Namens (SSID) samt Passwort synchronisiert sich der Mesh-Knoten mit dem Internetzugang.



Die Integration des zweiten Zylinders Würfels als Mesh-Satellit erfolgt im Anschluss nahezu vollautomatisch. Die App fordert den Anwender auf, das Zweitgerät in einem angemessenen Abstand zu platzieren und einzuschalten. Über ein softwarebasiertes Diagnose-Tool misst die App die Signalqualität der drahtlosen Verbindung zwischen den beiden T360-Geräten. Im Test konnten wir so den optimalen Standort des Satelliten ausfindig machen. Top. Sowieso gelungen: Über das Dashboard der App lassen sich weiter wichtige Funktionen verwalten. Dazu gehören das Einrichten des Gäste-WLANs, zeitgesteuerte Profile für die Kindersicherung sowie eine integrierte Netzwerk-Priorisierung (Quality of Service), mit der sich beispielsweise Home-Office-Laptops oder Gaming-PCs bei der Bandbreitenzuweisung bevorzugen lassen.



Wichtig, falls bei der Einrichtung etwas schiefläuft: An den Geräteunterseiten befindet sich eine LED. Diese zeigt den aktuellen Status an: Ein konstantes, blau leuchtendes Licht signalisiert eine fehlerfreie Verbindung zum Internet und damit optimale Mesh-Synchronisation. Ein «Oranges» weist auf eine zu schwache Verbindung hin, bei Rot ist der Verbindungsabriss Status quo. Wer mag, kann zudem die LED- über die App zeitgesteuert oder dauerhaft deaktivieren. Zur Vollständigkeit: Eine WPS--Taste sowie eine Reset-Funktion («Büroklammer-Loch») auf der Rückseite komplettieren die Ausstattung.