Das Microsoft Surface Pro 9 (SQ3) im Test

An der Leistung per se kann man nicht viel herummeckern. Das Surface Pro 9 erledigt unseren Arbeitsalltag ohne Murren. Reguläre Büroarbeiten gehen flüssig und ohne Probleme von der Hand. Nur bei grösseren Belastungen, beispielsweise mit Videosoftware und hochauflösender Footage, kommt das Pro 9 leicht ins Stottern. Bei den i7-Modellen dürfte dies, für einen ordentlichen Aufpreis, besser sein.

Ein besonderes Lob möchten wir an dieser Stelle noch für ein kleines Feature am Rande aussprechen: Das SSD des Surface Pro 9 ist wechselbar. Und zwar nicht etwa mit Spezialwerkzeug, sondern einfach über einen Schacht auf der Rückseite. Einfach aufschrauben, M.2-Riegel entfernen, neuen Riegel einsetzen und loslegen. So etwas hätten wir 2022 wirklich nicht mehr erwartet.

Software

Beim Surface Pro 8 war Windows 11 die klare Schwachstelle des Gerätes. Die neuste Version von Windows ist auch ein Jahr später weit entfernt von ideal. Die teilweise wirklich guten Fortschritte werden von absurden Design-Entscheidungen komplett zunichtegemacht. Das letzte grosse Feature-Update hat in dieser Hinsicht nichts geändert. Gleich geblieben ist auch das breite «Angebot» an Bloatware, die mit Windows 11 ausgeliefert wird. Glücklicherweise ist das meiste davon nicht wirklich vorinstalliert, sondern nur verknüpft, was das Entfernen vereinfacht.

Auch das Surface PRO 9 wird mit Windows 11 HOME verkauft. Fanden wir beim Pro 8 lustig, ist immer noch lustig.

Kaufberatung

Die erste Wahl, die Sie beim Surface Pro 9 treffen sollten, ist: Intel oder ARM/SQ3. Der SQ3 ist dabei nicht ein Apple-M-Prozessor, der die Intel-Varianten komplette auseinandernimmt. Vielmehr haben beide Varianten Vor- und Nachteile. Besonders stark ist der ARM-Chipsatz ausser Hause. Das SQ3-Surface hält länger durch und kann mit einer SIM-Karte ausgestattet werden. Beim Intel-Modell ist der Akku auch nicht übel, aber nicht ganz vergleichbar gut. Eine SIM-Option gibt es nicht. In Sachen Leistung sind die zwei Chipsätze etwa vergleichbar. Zwar hätte der SQ3 theoretisch etwas mehr Saft, kann diesen aber nicht vollständig nutzen, da ein Grossteil der Software emuliert werden muss. Das kann sich verbessern, muss es aber nicht. Bei Apple reagierten Software-Entwickler schnell auf die neuen Chips, allerdings wurde dort die Intel-Alternative auch komplett gestrichen.