Monitor Eizo FlexScan EV2740S im PCtipp-Test

Das Herzstück des EV2740S ist natürlich sein 27 Zoll grosses IPS-Panel (Bilddiagonale: 69 cm) mit seiner 4K-UHD-Auflösung (3840 × 2160 Pixel). Die Pixeldichte von 163 ppi ist hoch genug und sorgt für eine gestochen scharfe Darstellung von Texten, Bildern und Videos. Eizo liefert den EV2740S werkskalibriert aus. Die Farbwiedergabe im sRGB-Farbraum liegt bei 100 Prozent, die Blickwinkelstabilität kommt auf gemessene 175/175 °Grad (horizontal/vertikal). Nahezu ideal. Die Helligkeit haben wir beim Modell mit 343 Candela pro Quadratmeter ermittelt, was sehr nahe den vom Hersteller spezifizierten 350 nits liegt. Die grösste Abweichung lag unten mittig bei knapp 6 Prozent. Auch das ist positiv zu bewerten und zeigt, wie gut Eizo die Monitortechnik im Griff hat. Ein besonderes Eizo-Feature ist die automatische Helligkeitssteuerung (Auto EcoView), die die Helligkeit des Bildschirms dynamisch an die Umgebungsbeleuchtung anpasst, was zusätzlich Energie spart. IM Praxistest haben wir dazu eine Stromaufnahme von durchschnittlich nur 18 Watt gemessen, was für einen 27 Zöller ein niedriger Wert ist.

Nebst der hervorragenden Ergonomie ist Konnektivität das zweite grosse Plus des FlexScan EV2740S, womit er sich zu einem flexiblen Werkzeug für Office-Umgebungen mausert: Vorhanden sind ein USB-C-Anschluss, der dank seiner PD-Funktion (Power Delivery) angeschlossene Geräte wie Notebooks oder Smartphones mit bis zu 70 W versorgen kann. Im Test konnten wir mit einem USB-C-Kabel ein Notebook mit Strom versorgen, das Videosignal übertragen und sogar den integrierten USB-Hub nutzen. Für klassische Verbindungen stehen zudem ein DisplayPort- und ein HDMI-Anschluss zur Verfügung. Vier USB-A-Downstream-Anschlüsse an der Unter- und Seite des Monitors ermöglichen den direkten Anschluss von Peripheriegeräten wie Maus, Tastatur oder auch einer Webcam. Das Gerät verfügt ausserdem über einen integrierten LAN-Anschluss (RJ45), der über das USB-C-Kabel die Netzwerkanbindung für ein Notebook sicherstellt. Dank der Picture-by-Picture (PbyP) Funktion kann der Monitor die Inhalte von zwei Signalquellen gleichzeitig nebeneinander anzeigen, was das Multitasking erleichtert. Und auch das muss für einmal gesagt werden: Die 5-Jahres-Garantie, die der Hersteller mit Vor-Ort-Austausch-Service gewährt, zeigt auch das Vertrauen des Herstellers in seinen Bildschirm.

Fazit: Der Eizo FlexScan EV2740S Swiss Edition ist ein exzellenter Business-Monitor, der seinen hohen Preis rechtfertigt. Er ist ein Präzisionswerkzeug für Anwender, die Wert auf eine hohe Bildqualität, flexible Ergonomie und Konnektivität legen.