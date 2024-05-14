Test
Motorola Edge 50 Pro im Test
Beim Auspacken des Edge 50 Pro werde ich positiv überrascht. Nebst dem Smartphone, dem SIM-Toolkit, dem USB-C-Ladekabel und der obligaten Schnellstartanleitung finden sich auch ein 125-Watt-Ladegerät sowie ein Schutzcover im Paket. Dass ein Smartphone-Hersteller noch ein Ladegerät spendiert, ist heute eine Seltenheit – und dann erst noch ein solcher Brummer.
Das Edge 50 Pro kann sich sehen lassen. Mit seinem 6,67 Zoll grossen POLED (das «P» steht für Polyethylen) ist es nicht ganz so kompakt wie mein Samsung Galaxy S24; ich ertappe mich oft dabei, dass ich für die Bedienung zwei Hände benutze.
Dank abgerundeter Kanten liegt es aber sehr gut und bequem in der Hand, obwohl es für meinen Geschmack etwas zu glitschig ist. Das liegt an der Plastikrückseite, die zwar in edler Perlmuttoptik daherkommt, aber flutscht wie eine Seife.
Bestechend scharf
Ein Hingucker ist das Display mit seinen 2712 × 1220 Pixeln: Es strahlt hell, schön bunt, stechend scharf und bietet eine maximale Bildwiederholfrequenz von 144 Hz. Das ist zwar ausgezeichnet, aber bereits der erste Rückschritt gegenüber dem Edge 40 Pro. Dieses bot noch maximal 165 Hz.
Entsperren lässt sich das Gerät schnell und einfach mit dem Fingerscanner unter dem Display. Auch das Einrichten geht flott. Das installierte Android 14 und die Nutzeroberfläche von Motorola spielen gut zusammen. Letztere ist gut strukturiert und kommt ohne viel Schnickschnack aus. Einzig störend ist die viele Bloatware: So finden sich Apps wie ein Opera-Browser, LinkedIn und Facebook auf dem Smartphone … einige lassen sich nicht einmal löschen. Wenn schon Zusatz-Software, dass sollte sich diese auch entfernen lassen.
Ein Always-On-Display gibt es nicht, dafür bietet das Edge 50 Pro eine Randbeleuchtung. Diese macht darauf aufmerksam, wenn zum Beispiel Nachrichten eintreffen.
Nicht ganz High-EndAls Prozessor kommt ein Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (2,63 GHz) zum Einsatz. Im Vorgänger Edge 40 Pro war es noch ein Snapdragon 8, allerdings die zweite Generation. Dennoch: Wieso sich Motorola bei einem Spitzen-Smartphone für einen Mittelklasse-Prozessor entscheidet, ist mir schleierhaft. Vielleicht spielt hier das teurere Edge 50 Ultra eine Rolle: In diesem verrichtet ein Snapdragon 8s Gen 3 seine Arbeit. Dafür kostet das Ultra auch eine ganze Stange mehr Geld. Das Trostpflaster: Bei alltäglicher Nutzung spürt man den Mittelklasse-Chip nicht. Apps öffnen sich schnell, die Bedienung ist flott und ohne Ruckler.
Auch der Akku wurde gegenüber dem Edge 40 Pro leicht abgespeckt – von 4600 mAh auf 4500 mAh. Dennoch kommt man damit gut über den Tag. Zudem: Dank Schnellladegerät ist das Edge 50 Pro in knapp 20 Minuten von null auf 100 geladen.
Im Edge 50 Pro steckt eine Triple-Kamera: ein 50-Megapixel-Hauptsensor, ein 13-Megapixel-Ultraweitwinkel und ein 10-Megapixel-Teleobjektiv. Letzteres bietet einen optischen Dreifach-Zoom. Die Aufnahmen sind scharf, die Farben gut – teils aber etwas zu knallig. Zudem schiesst das Edge 50 Pro wunderschöne Makroaufnahmen.
Für alle KI-Fans. Künstliche Intelligenz kommt beim Edge 50 Pro vor allem beim Optimieren der Fotos zum Einsatz. Spezialitäten wie eine Live-Übersetzung à la Samsung oder Googles Circle to Search sucht man (noch) vergebens.
Motorolas Edge 50 Pro ist ein gutes Smartphone, aber es löst (zumindest bei mir) keine Begeisterung aus. Es kann alles, was ein Oberklassegerät sollte und tut dies ohne zu enttäuschen, aber es bietet nichts Spezielles. Am meisten Spass hat mir die Makro-Funktion gemacht. Auch punkto Preis bewegt sich das Edge 50 Pro mit aktuell 618 Franken genau dort, wo sich gleichwertige Smartphones tummeln. Es ist kein Schnäppchen, aber auch nicht überteuert.
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