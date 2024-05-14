Motorola Edge 50 Pro im Test

Dank abgerundeter Kanten liegt es aber sehr gut und bequem in der Hand, obwohl es für meinen Geschmack etwas zu glitschig ist. Das liegt an der Plastikrückseite, die zwar in edler Perlmuttoptik daherkommt, aber flutscht wie eine Seife.

Bestechend scharf

Ein Hingucker ist das Display mit seinen 2712 × 1220 Pixeln: Es strahlt hell, schön bunt, stechend scharf und bietet eine maximale Bildwiederholfrequenz von 144 Hz. Das ist zwar ausgezeichnet, aber bereits der erste Rückschritt gegenüber dem Edge 40 Pro. Dieses bot noch maximal 165 Hz.

Entsperren lässt sich das Gerät schnell und einfach mit dem Fingerscanner unter dem Display. Auch das Einrichten geht flott. Das installierte Android 14 und die Nutzeroberfläche von Motorola spielen gut zusammen. Letztere ist gut strukturiert und kommt ohne viel Schnickschnack aus. Einzig störend ist die viele Bloatware: So finden sich Apps wie ein Opera-Browser, LinkedIn und Facebook auf dem Smartphone … einige lassen sich nicht einmal löschen. Wenn schon Zusatz-Software, dass sollte sich diese auch entfernen lassen.

Ein Always-On-Display gibt es nicht, dafür bietet das Edge 50 Pro eine Randbeleuchtung. Diese macht darauf aufmerksam, wenn zum Beispiel Nachrichten eintreffen.

Nicht ganz High-End

Als Prozessor kommt ein Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (2,63 GHz) zum Einsatz. Im Vorgänger Edge 40 Pro war es noch ein Snapdragon 8, allerdings die zweite Generation. Dennoch: Wieso sich Motorola bei einem Spitzen-Smartphone für einen Mittelklasse-Prozessor entscheidet, ist mir schleierhaft. Vielleicht spielt hier das teurere Edge 50 Ultra eine Rolle: In diesem verrichtet ein Snapdragon 8s Gen 3 seine Arbeit. Dafür kostet das Ultra auch eine ganze Stange mehr Geld. Das Trostpflaster: Bei alltäglicher Nutzung spürt man den Mittelklasse-Chip nicht. Apps öffnen sich schnell, die Bedienung ist flott und ohne Ruckler.

Auch der Akku wurde gegenüber dem Edge 40 Pro leicht abgespeckt – von 4600 mAh auf 4500 mAh. Dennoch kommt man damit gut über den Tag. Zudem: Dank Schnellladegerät ist das Edge 50 Pro in knapp 20 Minuten von null auf 100 geladen.

Im Edge 50 Pro steckt eine Triple-Kamera: ein 50-Megapixel-Hauptsensor, ein 13-Megapixel-Ultraweitwinkel und ein 10-Megapixel-Teleobjektiv. Letzteres bietet einen optischen Dreifach-Zoom. Die Aufnahmen sind scharf, die Farben gut – teils aber etwas zu knallig. Zudem schiesst das Edge 50 Pro wunderschöne Makroaufnahmen.