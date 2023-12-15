Nass-Trocken-Sauger Dyson Detect V15s Submarine im PCtipp-Test

Die kleine Tierhaarbürste lässt sich direkt an das Handgerät klicken, und ist, was ihre Saugkraft angeht, sehr effektiv. Benutzt werden kann Sie für Matratzen (z.B. auch Milben), weiche Felle bis hin zu Möbelbezügen. Im Test konnten wir damit auch in kleine Ecken in der Wohnung zuverlässig vordringen.

Die grosse Universalbürste (ohne LED-Licht!) ist für nahezu jeden Untergrund, also egal ob Hartboden, Teppich(-Vorleger) geeignet. Auch mit dieser Bürste lassen sich Tier-(Haare)zuverlässig aufnehmen. Um die Saugkraft für schwieriges Geläuf weiter zu erhöhen, kann der vorne angebrachte Schieberegler geschlossen werden, um so die Saugkraft weiter zu erhöhen. Und drittens gehört die Slim-Fluffy-Bodendüse zum Lieferumfang. Diese ist flach gebaut, ebenso wie die Universaldüse mit einem flexiblen Gelenkmechanismus ausgestattet und damit sehr wenig. Zusätzlich kommt sie mit einem Piezo-Sensor, um die Konzentration der aufgesaugten Schadstoffe zu messen. Mit der «grünen» LED-Beleuchtung werden zudem Schmutzpartikel am Boden sichtbar gemacht. Im Test war diese Düse bei Hartböden erste Wahl. Sie arbeitete dort sehr zuverlässig.

Die Reinigung des Behälters

Klappe auf, alles raus? Beim Reinigungsmechanismus können wir Entwarnung geben. Am Handgerät befindet sich der entsprechende Behälter. Dieser lässt sich mit einem Schieberegler öffnen, wobei sich dann die Klappe öffnet, um den Dreck herauszubefördern. Allerdings ging dieses «Befördern» im Test nicht immer automatisch vonstatten. Hier mussten wir ab und an per Hand nachhelfen. Gerade, wenn sich Schmutzfussel verhedderten, blieb uns nicht s anderes übrig als den Dreck so manuell zu entfernen.

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Nass-Walze: Test und Fazit

Nun zum Submarine-Nass-Wisch-Aufsatz: Der wird an die Rohrverlängerung geklickt, der Nass-Wischaufsatz selbst besteht aus einem 300 Milliliter fassenden Wassertank inklusive Schmutzwasserbehälter, um das Dreckwasser aufzunehmen. Das ist insofern ein klarer Pluspunkt, weil hier folglich die Trennung zwischen sauberem und «verbrauchtem» Wasser im Aufsatz selbst stattfindet. Eine voller Tank soll laut Dyson für rund 110 Quadratmeter reichen. Bei unserem Testparcours (etwa 80 Quadratmeter) war am Ende der Reinigungsfahrt noch gut ein Drittel Wasser übrig.