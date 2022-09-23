Navi Garmin DriveSmart 76 im Test

Beim Starten des Gerätes werden Sie durch die Inbetriebnahme geleitet. Zunächst verbinden Sie es mit Ihrem Wi-Fi-Netz. Danach laden Sie ein Update herunter, was eine Weile dauert. Planen Sie im Vorfeld der Reise genügend Zeit dafür ein. Anschliessend gehts los.

Auch die «Montage» im Auto geht fix: Saugnapf der Halterung auf die Scheibe (irgendwo, wo das Display dann möglichst wenig Sicht raubt oder sonst im Weg ist), per Clip-Verschluss schliessen, Rückseite des Navis einklicken, fertig. Bei der Version mit dem Kabel wird dieses noch via Zigarettenanzünder-Adapter angeschlossen, wenn man Digitalradio übers Navi hören möchte. Doch wer das eh via Autoradio erledigt, benötigt das Kabel grundsätzlich nicht und kann den Akku des Geräts nutzen, wenn er zuvor aufgeladen wurde.

Software, 3D-Karten und Apps

Software

Das verwendete Betriebssystem des DriveSmart 76 ist grundsätzlich eine Eigenentwicklung von Garmin, die jedoch auf Linux basiert, wie der Hersteller auf Nachfrage mitteilte.

Via Kabel können Sie unkompliziert das Navi mit dem PC verbinden. Das Gerät wurde sofort erkannt, per Tippen bestätigt man die Verbindung mit dem Computer. Anschliessend können Sie Daten übertragen oder Garmin Express verwenden. Oder das Navi nebenher aufladen.

Vorinstallierte Apps

In der Grundansicht des Navis sehen Sie unter andrem den Menüpunkt Apps. Dort finden Sie das Benutzerhandbuch, Verkehrslage, Wetterradar, Reiseverlauf, Telefon, Wetter, Smart Notifications und Routenplaner, Drahtlose Kameras und OK Garmin.