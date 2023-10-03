Nikon Z 8 im Testcenter

Zuletzt bietet die Z 8 eine robuste Bildstabilisation am Sensor. Dabei wird der Sensor selbst entgegen den Bewegungen der Kamera verschoben. Die Stabilisation an sich ist nicht besonders beeindruckend, wird aber in Kombination mit den vielen stabilisierten Nikon-Objektiven sehr mächtig. Die Z 8 ist hier in der Spitzengruppe mit dabei, wenn auch nicht unbedingt als grosser Tempomacher.

Video

Brauchen Sie 8k60p-Videos im Rohdatenformat? Wir auch nicht. Mit der Nikon Z 8 können Sie das aber haben, sollten Sie es brauchen. Vielleicht in ein paar Jahren. Aktuell spannender sind die 4k120p-Aufnahmen, die es ebenfalls im Nikon-Rohdatenformat N-RAW, oder in Apple ProRes RAW HQ mit 4:2:2-Farben gibt. Beide Formate verstehen sich in 12 Bit. Für sparsamere Anwenderinnen und Anwender gibt es auch ProRes HQ (10 Bit), H.265/HEVC (8 Bit / 10 Bit) oder H.264/AVC (8 Bit).

Für die anspruchsvolleren Formate wie 8k60p sollten Sie drei Dinge bedenken:

Der Speicherbedarf ist enorm Sie benötigen zwingend eine CFe-Karte, die für Video geeignet ist Längere Clips sind nur mit externem Strom bei kühlen Temperaturen möglich

Qualitativ gibt es ohnehin nichts zu beanstanden. Zwar ist die Z 8 keine primäre Videokamera, was man an Dingen wie der fehlenden Aktivkühlung schnell merkt. Unter den Fotokameras mit Videofunktion oder sogar den Hybridkameras findet man aber kaum bessere Videoqualität. Auch hier ist die Z 8 an der absoluten Spitze der Kamerabranche dabei.

System & Kit-Objektiv

Noch vor ein paar Jahren war der Abschnitt zum System bei spiegellosen Kameras besonders spannend. Schliesslich hatten viele Anbieter noch ein stark wachsendes, unvollständiges Angebot an Objektiven und Zubehör. Mittlerweile hat sich das so gut wie erledigt. Egal bei welchem Kamerahersteller man schaut: Das Angebot an Objektiven ist so umfassend wie möglich. Das gilt auch für Nikon und deren Z-System. Am ehesten könnte man bemängeln, dass bei Nikon die Breite an Mittelklasse-Objektiven noch etwas hinter der Konkurrenz her hinkt. Vor allem im Vergleich zu den länger etablierten DSLM-Anbietern Fujifilm und Sony. Wirkliche Problembereiche gibt es aber nicht mehr.