Nikon Z5 im Test

Wie mittlerweile üblich, verwendet auch Nikon ein eigenes Schnellzugriffs-Menü, hier markiert mit einem «i». Dieses ist komplett anpassbar und wechselt zwischen Foto- und Video-Modus. Sie können also für beide Modi ein vollständiges Set von zwölf Einstellungen erstellen, die Sie dann mit einem einzigen Tastendruck erreichen. Wem das noch nicht ausreicht, der kann drei komplette System-Voreinstellungen auf die verfügbaren Nutzerprofile U1, U2 und U3 speichern. Stellen Sie einfach die Kamera wie gewünscht ein und speichern Sie den Zustand in eines der drei Profile. Die Profile sind dann über das Modusrad auf der Oberseite der Kamera erreichbar. So können Sie beispielsweise verschiedene Setups für Landschaften, Sport und Familienferien voreinstellen und einfach dazwischen hin- und herwechseln.

Ausstattung

Was die Ausstattung betrifft, bietet die Z5 ziemlich das gleiche wie die Z6 und die Konkurrenz. Die üblichen Anschlüsse sind vorhanden: 3,5-mm-Kopfhörerbuchse, 3,5-mm-Mikrofonbuchse, microHDMI, USB 3.2 Gen 1 (Type-C) und Wi-Fi. Der USB-Anschluss kann auch den Akku der Z5 aufladen, sofern man einen Akku des Typs EN-EL15b oder EN-EL15c verwendet. Die älteren EN-EL15-Akkus sind ebenfalls kompatibel, können aber nicht per USB geladen werden. Laut CIPA-Rating schafft der Akku 470 Bilder mit einer Ladung. In der Praxis dürften es ein paar mehr sein, da CIPA-Werte im Schnitt eher tief liegen. Vor ein paar Jahren wäre das ein Spitzenwert gewesen, aktuell reicht es damit für eine Mittelfeldposition.