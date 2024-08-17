Notebook Medion SPRCHRGD 14 S1 Elite im PCtipp-Test

Medion lanciert mit dem SPRCHRGD 14 S1 Elite (MD 62636) seine Vorstellung von einem 14-Zoll-Latop, der auf die zukunftsweisenden KI-Funktionalitäten mithilfe der Copilot+PC-Taste (rechts neben der bekannten SPACE-Taste zurückgreift. Und soviel vorweg: Das elegante Modell hinterlässt einen vorzüglichen Eindruck im PCtipp-Testcenter. Aufgrund der Leichtbauweise des Chassis aus Aluminium kommt da Modell auf ein Gewicht von 1,4 Kilogramm. Damit, und vor allem in Hinblick auf unsere gemessene Akkulaufzeit (mehr unter: Ausstattung, Akkulaufzeit und Fazit) läuft es unter unserer Kategorie der Laptop-Ultramobilklasse.

Die Verarbeitung ist top: Display, robustes Scharnier und Notebook-Body sind prima ineinander verarbeitet. Staub- und Schmutzpartikel haben kaum eine Chance, sich einzunisten. Dreh- und Angelpunkt beim Medion-Laptop S1 Elite ist der KI-Chip Snapdragon X von Hersteller Qualcomm. Notebook-Profi Medion verbaut ihn in Version des leistungsfähigen Snapdragon X Elite. Der Snapdragon-X-SoC (System-on-a-Chip-Architektur, Zwölfkernprozessor) besteht gesamthaft aus CPU, GPU und NPU.