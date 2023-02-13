Panasonic Lumix S5 II im Test

Gut zweieinhalb Jahre ist es her, seit Panasonic die S5 lanciert hat. Mit dem Vollformat-Allrounder wollte Panasonic damals eine breite Masse von ihrer Partnerschaft mit dem Leica-L-Mount überzeugen. Das gelang gut, hatte aber für viele Nutzer einen Haken: Panasonic verzichtete bei der S5 auf Phasenerkennungs-Autofokus. Besonders den Videografen und Actionfotografen war das ein Dorn im Auge.

Statt Dornen platziert Panasonic jetzt endlich den Autofokus auf dem Auge. Die Lumix S5 II kommt mit dem lange ersehnten Phasenerkennungs-Autofokus und wertet die Kamera damit ordentlich auf. Nicht nur ist der Autofokus schneller und zuverlässiger, er kann auch beim Filmen besser Subjekten folgen. Die S5 II muss dafür auch nicht ständig die Optik hin und her bewegen, um den Fokuspunkt zu finden. Alles geschieht in einer geschmeidigen Bewegung, die man als Zuschauer im Endprodukt gar nicht mehr bewusst wahrnimmt. Das Totschlag-Argument gegen Panasonic ist Geschichte.

Neben dem Autofokus hat Panasonic auch an einigen anderen Dingen gefeilt, wenn auch in einem kleineren Rahmen. Besonders im Videobereich gibt es Fortschritte. Da wäre zunächst die aktive Lüftung. Die S5 II kühlt ihren Bildsensor mit einem Lüfter, und kann somit unbegrenzt lange filmen. Für eine Kamera in dieser Grössen- und Preisklasse alles andere als selbstverständlich. Die Lüftungsschlitze sind dabei schön unauffällig platziert und sollen laut Panasonic den Wasser- und Staubschutz nicht beeinträchtigen.