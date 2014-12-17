Postkarten-Apps im Test

Echte Postkarten per App verschicken liegt im Trend. Die nützlichen Apps können Bilder vom Smartphone einfach an eine physische Adresse verschicken lassen. Druck und Versand wird vom Anbieter übernommen. Die Apps verbinden Flexibilität und Komfort moderner Smartphones mit den haptischen Freuden einer echten Postkarte.

Die Anbieter

In der Schweiz gibt es vier Anbieter für Postkarten per App: Die Post, Ifolor, Elco und Flyerline. Als einziger Anbieter kann die Post einen komplett kostenlosen Dienst anbieten, da ihre App als Werbung für den umfangreicheren Online-Editor dient. Pionier der Branche ist Flyerline, die mit app2print die App-Postkarte als Erste anboten. Ifolor und Elco sind vor allem durch ihre bisherigen Druckangebote bekannt.

Die Apps

Die Post verwendet seine App (Android, iOS) hauptsächlich als Werbeinstrument für die deutlich ausführlichere Onlinevariante. Dementsprechend ist die App eher simpel gehalten und bietet ausschliesslich Postkarten an. Zudem ist die Post der einzige Anbieter, bei dem eine Registrierung zwingend notwendig ist. Bei Ifolor (iOS) vermissen wir besonders die Möglichkeit, das Bild selbst zuzuschneiden. Ansonsten bietet die App diverse Schriften und die Möglichkeit, eine persönliche Briefmarke zu verwenden. Leider ist die Ifolor-App nur für iOS erhältlich.

Die App von Elco (Android / iOS) ist spartanisch gehalten und kann nur das Nötigste. Dafür verleiht die schöne Schrift den Karten einen etwas persönlichen Charakter. Flyerlines app2print (iOS) ist nicht nur für Postkarten und bietet daher deutlich mehr an als die Konkurrenten. Auf Postkarten reduziert gibt es hier aber auch nur Zuschneiden, sonst nichts. app2print ist ebenfalls nur für iOS erhältlich.