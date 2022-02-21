Praxistest: SwatchPay

Diese Eingabe der PIN ist vielleicht der gewichtigste Nachteil von SwatchPAY. Natürlich kann Swatch nur bedingt etwas dafür, denn ein Sicherheitsnetz muss ja sein. Aber verglichen mit der Apple Watch mutet das wie ein grosser Schritt rückwärts an.

Was die Swatch aus nachvollziehbaren Gründen ebenfalls nicht liefert, ist die sofortige Anzeige der Transaktion auf dem Display. Hingegen wäre zu erwarten, dass wenigstens die App sofort reagiert. Doch das iPhone blieb bei diesem Test stumm, obwohl der App jede erdenkliche Erlaubnis erteilt wurde, um Krach zu machen. Immerhin wird ein Einkauf sofort in der SwatchPAY-App angezeigt; die Kontrolle ist also jederzeit gewährleistet.

Genauso wenig, wie eine Kreditkarte eine Batterie braucht, ist sie bei der Swatch nötig. Selbst wenn die Uhr kein Tick mehr von sich gibt, funktioniert der Bezahlvorgang. Ausserdem ist es nicht nötig, das Smartphone dabeizuhaben – allerdings gilt das auch für die Apple Watch.

Fazit

Die Bezahlung funktioniert tadellos, aber die PIN-Eingabe ab 80 Franken ist ein Wermutstropfen. Dessen ungeachtet ist das eine ideale Uhr für den Militärdienst, den Besuch in der Badi oder beim Bummel durch die Altstadt, ohne auf eine Überdosis Geld hinzuweisen.

Schön wäre eine Obergrenze der Bezüge, sodass sich die Swatch auch an einem Kind montieren lässt – quasi als Notfallbatzen. Immerhin lässt sich die virtuelle Karte mit einem Tippen in der App sperren und wieder entsperren, sodass eine vermeintlich verlorene Swatch nicht in eine Panikattacke mündet.

Unter dem Strich ist SwatchPAY eine einfache und sympathische Lösung, um mobil zu bezahlen. Im Vergleich zu Apple Pay und den Möglichkeiten von Neobanken wie Revolut wirkt die ganze Einrichtung und Verwaltung schon fast ein wenig hemdsärmelig, aber das will nichts heissen: Die Einrichtung ist einfach und auf die nötigsten Schritte reduziert, sodass auch Personen ohne jegliche Affinität zur Technik sofort damit klarkommen.