Samsung Galaxy A54 im Test

Die Samsung-A-Serie ist bereits seit Jahren ein Geheimtipp für alle, die kein High-End-Handy brauchen. Nun ja, so viele wie Samsung davon verkauft, ist der Ausdruck «Geheimtipp» vielleicht nicht mehr ganz akkurat. Ein Garant für solide Qualität zu einem attraktiven Preis ist die Serie aber immer noch.

Das Spitzenmodell von heute ist das Mittelklassegerät von morgen. So sieht es auch bei Samsung aus. Im A54 findet man ziemlich alle Features der Galaxy-S-Serie von vor ein paar Jahren. Sogar das Design ähnelt stark den vergangenen Galaxy S. Das ist auch gut so. Das A54 sieht richtig edel aus und offenbart seine Preisklasse äusserlich überhaupt nicht. Der solide Metallrahmen und die gläserne Rückseite sind hochwertig, perfekt verarbeitet und liegen gut in der Hand. Wie alle Glas-Rückseiten ist auch diejenige des A54 anfällig für Fingerabdrücke.

Mit der Anpassung an die Spitzenmodelle hat das A54 auch einige der Nachteile mitbekommen. Das A54 ist vergleichsweise dick und schwer. Das wird durch das stark abstehende Kamera-Array zusätzlich verstärkt. Insgesamt überwiegen aber die positiven Aspekte klar. Ein derart hochwertiges Smartphone für unter 400 Franken hätte es vor wenigen Jahren noch nicht gegeben.

Ausstattung & Leistung

Was die Power angeht, gibt es nicht viel Neues zu berichten. Das Galaxy A54 verwendet wie erwartet den Exynos 1380, also den Nachfolger des Exynos 1280, der im A53 verbaut war. Dazu gibt es 8 GB RAM und 256 GB internen Speicher. Speziell: Das Galaxy A54 bietet einen microSD-Slot an, mit dem der Nutzspeicher um bis zu 1 TB erweitert werden kann. Das ist heutzutage selten geworden. Achtung: Beim microSD-Slot handelt es sich um einen hybriden Slot, der mit dem zweiten SIM-Slot geteilt wird. Falls Sie also ein Dual-SIM-Setup mit zwei physischen SIM-Karten verwenden, ist der SD-Slot belegt.