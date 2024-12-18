Samsung OLED-TV S95D im PCtipp-Test

Und wer will, kann auch gleich noch mehr aus dem OLED-TV herauskitzeln: Via der «SmartThings»-App konnten wir unser Test-Smartphone, das Samsung Galaxy S23 Ultra, ruckzuck zu einer Universalfernbedienung für den Fernseher umfunktionieren: App öffnen, Gerät hinzufügen, TV auswählen – fertig! Darüber hinaus können Smartphones auch als Game-Controller mit einer anpassbaren Benutzeroberfläche (UI) und haptischem Feedback verwendet werden. Ausserdem bietet die Smart-Things-Apps neu auch Informationen über das eigene Heimnetzwerk, Kamera-Feeds, Energieverbrauch bis hin zu aktuellen Wetterdaten.

KI, Betriebssystem und Fazit

Neben dem aufgewerteten Bild hat der südkoreanische Hersteller aber auch für den möglichst präzisen Klang Künstliche Intelligenz (oder eben englisch «AI» = Artificial Intelligence) verstärkt einfliessen. Mit Hilfe des neuen Active-Voice-Amplifier-Pro (=Verstärker) lässt sich Sprache aus Hintergrundgeräuschen extrahieren, womit vor allem auch Dialoge verständlicher rüberkommen.