Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
18. Dez 2024
Lesedauer 5 Min.

Clever und smart

Samsung OLED-TV S95D im PCtipp-Test

Extrem in allem: Samsungs brandneuer OLED-TV S95D ist ultradünn, ultraschmall gebaut und löst ultrascharf auf. PCtipp hat das neue OLED-Spitzenmodell mit mattem Bildschirm (!)  und 65-Zoll-Bilddiagonale getestet.

Das neue OLED-Spitzenmodell, der Samsung S95D

© (Quelle: Samsung)

Dreh- und Angelpunkt des brandneuen 65 Zoll (genauer Modellname: QE65S95D, Bilddiagonale: 163 cm) grossen Samsung 4K-OLED-Fernsehers (3840 x 2160) ist der Neural-Quantum-4K-AI-Gen2-Prozessor, der mithilfe seiner KI-Algorithmen fortwährend das Bild analysiert und optimiert. Und: Mit dem Real-Depth-Enhancer-Pro und der Quantum-Matrix-Technology soll der Bildschirm für einen ausgeglichenen Kontrast auch bei komplexen Szenen sorgen.

Samsung S95D: Testsequenz 1

 © Quelle: PCtipp

Zweiter Pluspunkt des 65-Zoll-Modells, das der PCtipp getestet hat: Samsung spendiert dem Modell ein mattes OLED-Glare-Free-Display, was in der Praxis tatsächlich (!) nervige Reflexionen reduziert, aber dennoch für eine hohe Farbgenauigkeit und Bildschärfe sorgt. Das war im Test, soviel vorweg, gerade bei Tageslicht eine wesentlichen Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger, dem OLED. Auch bei der Lichtausbeute selbst hat Samsung Hand angelegt.

Samsung S95D: Testsequenz 2

 © Quelle: PCtipp

Bei unseren Helligkeitstest können wir dem Display eine rund 9 Prozent höhere Helligkeit (im Vergleich zum Vorgänger) bescheinigen. In Kombination mit den OLED-typischen Vorteile, sprich tiefe und satte Schwarztönen bei herausragenden Kontrastverhältnissen, ist das ein weiterer, praktischer Vorteil. Die native Bildwiederholrate liegt bei 100 Hertz, kann aber mithilfe der integrierten «Motion-Xcelerator»-Funktion bis maximal 144 Hz hochdrehen, was bei schnellen Bewegungen von Vorteil ist – etwa bei Sportübertragungen oder auch Games.

Samsung S95D: Testsequenz 3

 © Quelle: PCtipp

Gerade bei den schnellen Bildwechseln oder auch Kamerazooms spielt das von Samsung eigens hergestellte OLED-Panel seine Qualitäten aus. Es meisterte unseren praktischen Testparcours, der aus verschiedenenen Test-Videos, schnellen Bildwechsel etc. bestand, mit Bravour und ohne Ruckler.  Und auch beider Blickwinkelunabhängikeit gab sich der Hersteller keine Blösse. Mit gemessenen 170°/175° Grad (horizontal/vertikal) liegt sie nahe am Maximum. Kurzum: eine Galavorstellung.

Smarte Konnektivität: Slim Connect Box

Samsung S95D: die One-Connect-Box im Slim-Format

 © Quelle: Samsung

Gleichgeblieben ist die clevere und zugleich smarte Konnektivität. Sie wird über die bekannte One-Connect-Box sichergestellt. Die Box wird dazu hinter dem TV angebracht und nimmt mit nur einem einzigen Kabel sämtliche Signale für Video und Audio entgegen. Zur Arretierung kann das Gerät direkt mit dem massiven Eisenstandfuss arretiert werden, oder schlicht nebendran aufgestellt werden. Schön: Samsung liefert dazu zwei Kabel, je ein langes und kurzes, mit.

Der Standfuss wird mit Schrauben fixiert

 © Quelle: PCtipp

Kurz zum Aufbau: Samsung liefert für den massiven Standfuss 8 Schrauben mit, die zur «Verankerung» rückseitig in das Gerät eingedreht werden. Aufgrund der Masse und Grösse empfiehlt es sich sowieso das Gerät, wenn möglich, zu zweit aufzubauen. Denn das Gerät wiegt nicht nur rund 30 kg, sondern ist auch aufgrund des edlen Infinity-One-Design mit seinem ultraschmalen Rahmen auch zugleich ultradünn gebaut. Wir haben so den kompletten Aufbau innert knapp 15 Minuten bewältigt, und den OLED-TV danach gleich in Betrieb genommen. Ganz praktisch bringt der OLED-TV die Integration von Smartphones mit sich. Wir haben gleich nach dem Einschalten und der Inbetriebnahme des Gerätes (nach Eingabe der Sprache und Land), den TV mithilfe des Smartphones personalisiert.

Samsung S95D: schmaler Rahmen

 © Quelle: PCtipp

Und wer will, kann auch gleich noch mehr aus dem OLED-TV herauskitzeln: Via der «SmartThings»-App konnten wir unser Test-Smartphone, das Samsung Galaxy S23 Ultra, ruckzuck zu einer Universalfernbedienung für den Fernseher umfunktionieren: App öffnen, Gerät hinzufügen, TV auswählen – fertig! Darüber hinaus können Smartphones auch als Game-Controller mit einer anpassbaren Benutzeroberfläche (UI) und haptischem Feedback verwendet werden. Ausserdem bietet die Smart-Things-Apps neu auch Informationen über das eigene Heimnetzwerk, Kamera-Feeds, Energieverbrauch bis hin zu aktuellen Wetterdaten.

KI, Betriebssystem und Fazit

AI fürs gute Bild und den Sound: Neben dem aufgewerteten Bild hat der südkoreanische Hersteller aber auch für den möglichst präzisen Klang Künstliche Intelligenz (oder eben englisch «AI» = Artificial Intelligence) verstärkt einfliessen. Mit Hilfe des neuen Active-Voice-Amplifier-Pro (=Verstärker) lässt sich Sprache aus Hintergrundgeräuschen extrahieren, womit vor allem auch Dialoge verständlicher rüberkommen.

Samsung S95D: die Rückseite mit den eingelassenen Soundboxen

 © Quelle: PCtipp

Object Tracking Sound Plus (OTS+) soll für einen lagegenauen Sound auf der Mattscheibe sorgen. PCtipp hat schon in der Vergangenheit auf die Qualität dieser Soundfunktion hingewiesen. Ausserdem gesellt sich dazu noch das Feature «Adaptive Sound Pro». Es soll das Klangerlebnis verfeinern und ein Stück realer machen, indem es den Ton an den Inhalt und die vorherrschende Raumakustik anpasst. Dieses Feature kann bereits während der Installation eingebunden werden, benötigt aber auch, darauf sei hier hingewiesen, rund 5 bis 10 Prozent mehr Strom.

Zu den weiteren AI-Funktionen für Bild und Ton der OLED-Reihe zählen AI-Auto-Game-Mode (Spieleoptimierung), der AI-Customization-Mode (Szenenanpassung auf Basis der Benutzerpräferenzen) und die AI-Energy-Modes (Stromsparmodi). Beim Strom haben wir im Betrieb eine Leistungsaufnahme von 120 bis 240 Watt, je nach Bild und Szene gemessen. Im Bereitschaftsmodus haben wir hingegen recht hohe 50 Watt notiert.

Samsung S95D: Betriebssystem Tizen OS

 © Quelle: PCtipp

Tizen OS als Schaltzentrale: Dreh- und Angelpunkt ist beim neuen TV nach wie vor das Samsung-Betriebssystem Tizen OS. Ganz praktisch sorgt Tizen für eine flüssige Bedienung innerhalb der TV-Menüs. Die Bedienung des Betriebssystems lehnt sich an die Versionen der Vorgänger-Varianten an. Da es recht einfach und transparent in Tabellen und Zeilenform aufgebaut ist, dürften sich auch Anwender schnell zurechtfinden, für die Tizen OS noch neu ist. So viel geballte TV-Power ist allerdings nicht günstig: Der Samsung OLED S95D (65 Zoll) kostet 3699 Franken. Tipp: Beim Kauf des Modells im Aktionszeitraum (18.3. 2024 bis 14.6. 2024) gibt es eine hochwertige Soundbar sowie Streaming-Inhalte kostenlos dazu. Mehr Infos hier

Fazit: Samsungs neuster OLED-TV setzt nochmals punkto Bildqualität, Ausstattung und Bedienung die Messlatte nach oben. Ein Top-Produkt, zu einem stattlichen Preis.

Testergebnis

Pros + Cons

  • OLED-Bildqualität
  • mattes Display
  • Sound
  • Bedienung
  • Design
  • KI-Funktionalität
  • Stromverbrauch

Details:  OLED S95D, 65 Zoll, 4k (3840 x 2160), Twin-Tuner (2 x DVB-T2/-S2-/C), 100 Hz, 4 x HDMI 2.1 (4K@120-144 Hz), 3 x USB, div. KI-Funktionen, OTS+, WiFi, Bluetooth, One Connect Box, 144 x 89 x 27 cm (B x H x T, mit Fuss), Fernbedienung (Photovoltaik), 2 Jahre Garantie

Preis:  Fr. 3699.-

Infos: 
www.brack.ch

Kommentare

Hardware Fernseher Künstliche Intelligenz Samsung KI & Trends
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Tests
KI-Produkte
Hier bringt KI einen echten Mehrwert
Was haben neue Laptops, Smartphones, Sicherheits-Suiten oder auch 1-Klick-Websitebaukästen gemeinsam? Sie alle benutzen KI, um den Arbeitsablauf massiv zu beschleunigen. PCtipp stellt die spannendsten Produkte vor, bei denen KI wirklich etwas bringt.
6 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
26. Mär 2026
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Aufmacher.png
Tests
TV-Kopfhörer
Im Test – Sennheiser RS 275
Fernsehen, ohne andere zu stören – und dabei jedes Wort verstehen: Genau hier setzt Sennheisers Kopfhörer-Bundle RS 275 an. Der Fokus liegt nicht auf audiophilem High End, sondern auf klaren Stimmen, hohem Komfort und einer möglichst einfachen Integration am TV.
4 Minuten
2026_Sascha 2 breit frei[29].jpg
Sascha Zäch
16. Feb 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare