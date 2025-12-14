Samsung-SSD T7 Shield (4 TB) im PCtipp-Test

Ein weiteres technisches Highlight im Inneren ist der «Dynamic Thermal Guard», der die Betriebstemperatur auch bei lang andauernden Schreibvorgängen reguliert, um eine Drosselung der Geschwindigkeit durch Überhitzung zu minimieren. Trotz der Ummantelung kommt der Datenträger auf recht schlanke Masse von 8,8 x 5,9 x 1,3 cm (L x B x H) – bei gerade mal 98 Gramm. Bei der Gummi-Ummantelung gibt zudem recht hübsche Farben: Schwarz, Blau und Hellbeige. Geliefert wird die T7 Shield mit einem Quick-Start-Guide und zwei Kabeln: USB-C auf USB-A sowie USB-C auf USB-C. Mit einem Gigabyte-Preis von 10,6 Rappen liegt der externe Datenträger im günstigeren, oberen Drittel entsprechender Datenträger.

Das ist drin: Die Schnittstelle der SSD ist USB 3.2 Gen. 2 zertifiziert – also mit einer theoretischen Datenrate von 10 Gbit/s, was auf dem Papier eine Lesegeschwindigkeit von rund 1050 und eine Schreibgeschwindigkeit von rund 1000 MB/s bedeutet. Zudem wurde eine SSD mit NVMe-Technologie verbaut und verfügt über eine 256 Bit AES Datenverschlüsselung.

Der Test