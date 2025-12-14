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Daniel Bader
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Florian Bodoky
14. Dez 2025
Lesedauer 3 Min.

Hart im Nehmen

Samsung-SSD T7 Shield (4 TB) im PCtipp-Test

Samsungs portable, externe SSD T7 Shield ist sturzsicher, wasserfest und erst noch hübsch anzusehen. Der PCtipp-Test verrät die weiteren Qualitäten.

Samsungs T7 Shield kommt im bunten Farben-Mix und geriffeltem Design

© (Quelle: Samsung)

Samsungs externe SSD mit Namen T7 Shield gibts bis zu einer Kapazität von 4000 Gigabyte. Sie richtet sich an Anwender, «die hohe Datenmengen unter anspruchsvollen Bedingungen sichern müssen.» Das markanteste Merkmal des getesteten 4-GB-Modells ist das robuste, geriffelte Outdoor-Gehäuse, das mit einer Elastomer-Schicht überzogen ist. Diese Konstruktion verleiht der SSD eine Zertifizierung nach IP65, was bedeutet, dass das Gehäuse gegen das Eindringen von Staub geschützt ist und Strahlwasser aus beliebigen Winkeln standhält. Zudem gibt der Hersteller eine Sturzsicherheit aus einer Höhe von bis zu drei Metern an.

Samsungs externe SSD mit USB-C-Anschluss

 © Quelle: Samsung

Ein weiteres technisches Highlight im Inneren ist der «Dynamic Thermal Guard», der die Betriebstemperatur auch bei lang andauernden Schreibvorgängen reguliert, um eine Drosselung der Geschwindigkeit durch Überhitzung zu minimieren. Trotz der Ummantelung kommt der Datenträger auf recht schlanke Masse von 8,8 x 5,9 x  1,3 cm (L x B x H) – bei gerade mal 98 Gramm. Bei der Gummi-Ummantelung gibt zudem recht hübsche Farben: Schwarz, Blau und Hellbeige. Geliefert wird die T7 Shield mit einem Quick-Start-Guide und zwei Kabeln: USB-C auf USB-A sowie USB-C auf USB-C. Mit einem Gigabyte-Preis von 10,6 Rappen liegt der externe Datenträger im günstigeren, oberen Drittel entsprechender Datenträger.

Das ist drin: Die Schnittstelle der SSD ist USB 3.2 Gen. 2 zertifiziert – also mit einer theoretischen Datenrate von 10 Gbit/s, was auf dem Papier eine Lesegeschwindigkeit von rund 1050 und eine Schreibgeschwindigkeit von rund 1000 MB/s bedeutet. Zudem wurde eine SSD mit NVMe-Technologie verbaut und verfügt über eine 256 Bit AES Datenverschlüsselung.

Der Test

© Quelle: PCtipp.ch

Wir haben die Lese- und Schreib-Geschwindigkeit der T7 Shield mit der Software Blackmagic Disk Speed Test getestet (macOS Monterey), mit einem 1 GB grossen Testpaket – die Resultate bewegten sich stets zwischen 700 und 750 MB/s beim Schreiben und Lesen. Solide Werte, auch wenn sie beim Dauertest dann auf circa 650 bzw. 680 und etwas weiter sanken. Des Weiteren überlebte die Disk den Sturztest auf den Plattenboden in der Küche aus rund 2,5 Metern und eine einminütige Dusche unter einem verhältnismässig dünnen, aber konstanten Rinnsal in der Küchenspüle – der Funktions- und Leistungsfähigkeit tat dies keinen Abbruch.

Fazit

Samsungs T7 Shield ist eine portable, leichte und vor allem robuste SSD mit stabilem Tempo und durchaus spannendem Design. Die Kombination aus Tempo, Preis und Design gehen auf.

Inhalt

Testergebnis

Pros + Cons

  • Robust
  • wasser- und staubfest
  • solider Speed
  • Nicht gerade günstig

Details:  Portable SSD, 1050/1000 MB/s Lese-/Schreibrate (Messung: ca. 700 Mbit/s write, 720 Mbit/s read), IP65, USB-C, 4-TB-Speicher, 3 Jahre Garantie

Preis:  Fr. 423.-

Infos: 
ww.brack.ch

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