Samsung-TV QE55S95BAT im PCtipp-Test

Apropos Fernbedienung: Die aufs nötigste reduzierte, aber edle Fernbedienung lädt sich via Fotovoltaik (Solarzelle auf der Rückseite) und Wi-Fi-Funkwellen auf. Ein im Gerät verbauter Kondensator stellt für den handlichen, leicht geriffelten Steuerknüppel die Stromversorgung sicher. Neben Kanalwahl und Lautstärkeregelung per Kippschalter finden sich u. a. Buttons für Dienste wie «Netflix», «Disney+» und «Prime».

Klangwelten: Und auch für den Sound hat sich der Hersteller etwas besonders einfallen lassen. Hier gibts Dolby-Atmos-Sound. Dies ist ein immersives («Vertiefung in eine bestimmte Sache») Audioformat, das dem Hörer eben noch mehr Einbeziehung ins Klanggeschehen verspricht. Ihm untersteht, und das ist für uns der eigentliche Pluspunkt, das Feature: «OTS». Das Kürzel, das für Object Tracking Sound steht, heisst übersetzt soviel wie «Sound, der den Bewegungen des Objekts im Bild folgt». Erreicht wird das mit insgesamt sechs im Gerät integrierten Lautsprechern (2.2.2-Kanal-System). Dabei wird der aktuelle Screen analysiert, die Membrane entsprechend aktiviert und der Sound erzeugt. Für den Bumms im Bild sorgt dann die satte Ausgangsleistung von 60 Watt.

Aufstellen und Anschliessen