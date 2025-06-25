Samsung-TV The Frame Pro 4K AI im PCtipp-Test

Für die Inbetriebnahme zum Testen des The Frame Pro haben wir uns für den Aufbau mit den Standfüssen entschieden. Das geht innert 2-3 Minuten sehr schnell vonstatten. Danach erfolgt die Verbindung mit der Wireless-One-Connect-Box. Diese Box wird in der Nähe des Zuspielers platziert und über ein Stromkabel mit der Steckdose verbunden. Die drahtlose Verbindung zwischen der Box und dem Display wird automatisch hergestellt oder kann über ein einfaches Pairing-Verfahren aktiviert werden. Der Assistent, der sich nach dem Einschalten auf dem Panel zeigt, führt den Anwender sicher durch die einzelnen Schritte.

Nach der initialen Einrichtung führt dann das Betriebssystem durch die Konfiguration der Netzwerkeinstellungen und die Kalibrierung der Bildeinstellungen. Ganz klar, Erfahrung zahlt sich hier aus: Die Menüführung ist darauf ausgelegt, den Nutzer durch die notwendigen Punkte zu leiten, um das Gerät schnell betriebsbereit zu machen.

Der Praxistest