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Daniel Bader
31. Jan 2024

Samsungs Smartphone-Topmodell Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 Ultra: schmaler Rahmen

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Samsung Galaxy S24 Ultra: Das ist drin in der Verpackung

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Samsung Galaxy S24 Ultra: die Inbetriebnahme gestaltet sich einfach

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Samsung Galaxy S24 Ultra: das rückseitige Kamerasystem

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Samsung Galaxy S24 Ultra: Unter den erweiterten Einstellungen finden sich die KI-Funktionen

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Samsung Galaxy S24 Ultra: die neuen KI-Funktionen auf einen Blick

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Samsung Galaxy S24 Ultra: die KI-Funktion «circle to search»

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Samsung Galaxy S24 Ultra im Fototest: Nahaufnahme

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Samsung Galaxy S24 Ultra im Praxis-Fototest: präzise Grauabstufungen

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Samsung Galaxy S24 Ultra im Fototest: kaum Verzerrungen erkennbar

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Samsung Galaxy S24 Ultra im Fototest: farbige Übergänge

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Samsung Galaxy S24 Ultra im Fototest: Licht und Schatten

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Samsung Galaxy S24 Ultra im Fototest, Zoom-Stufe: 0.6

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Samsung Galaxy S24 Ultra im Fototest, Zoom-Stufe: 1

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Samsung Galaxy S24 Ultra im Fototest, Zoom-Stufe: 3

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Samsung Galaxy S24 Ultra im Fototest, Zoom-Stufe: 5

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Samsung Galaxy S24 Ultra im Fototest, Zoom-Stufe: 10

 © Quelle: PCtipp.ch

Samsung Galaxy S24 Ultra im Fototest, Zoom-Stufe: 100

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Die Unterseite und  USB-C-Anschluss

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Das Galaxy S24 Ultra mit Eingabestift

 © Samsung
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