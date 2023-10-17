Sennheiser HD 660S2 im Test

Dieses Hör-Erlebnis beginnt bei der offenen Konstruktion des Kopfhörers. Diese gibt dem Klang wörtlich mehr Raum zum Atmen und verhindert, dass das Innere des Kopfhörers die Musik zu stark beeinflusst. Das heisst aber auch, dass Ihre unmittelbare Nachbarschaft mithört, und Sie Aussengeräusche stärker mitbekommen. So sind die HD 660S2, wie alle offenen Kopfhörer, nicht die erste Wahl für unterwegs, sondern klar besser in einem ruhigeren Umfeld. Zudem benötigen Sie eine entsprechende Infrastruktur, um von den Vorzügen des HD 660S2 profitieren zu können. Idealerweise verwenden Sie ein dediziertes Audio-Interface oder eine hochwertige Hi-Fi-Anlage und hören Musikdateien in möglichst hoher Qualität. Bei Spotify auf mittlerer Qualität kann sich der HD 660S2 nicht wirklich entfalten. Dazu kommt, dass der 660S2 mit seinen 300 Ohm ein wenig mehr Power braucht als das durchschnittliche Paar Ohrstöpsel.

Für unseren Test betreibe ich die Kopfhörer an einem Focusrite Scarlett 6i6 (2nd Gen) und höre verlustfreie FLAC-Dateien sowie eigene Aufnahmen in Master-Qualität. Der HD 660S2 überzeugt dabei vom ersten Takt an. Das Klangbild ist ausgewogen, weit und detailliert. Einzelne Instrumente heben sich sauber voneinander ab. Das gilt sogar für ungemischte Demo-Aufnahmen, die im Vergleich zu Alltagskopfhörern sogleich an Tiefe gewinnen. Gegenüber dem Vorgängermodell hat Sennheiser am Bass geschraubt. Das Ergebnis: deutlich kräftigere Bässe, ohne allerdings an Detailgrad in den restlichen Frequenzbereichen einzubüssen. Dafür sorgt unter anderem ein spezielles Sub-Bass-System, das tiefe Töne im Kopfhörer stärker schwingen lässt. Diese Frequenzen werden nicht primär gehört, sondern gefühlt, was den subjektiv wahrgenommenen Bass-Anteil leicht anhebt, ohne den Klang sonst zu beeinflussen. Auch bei den Höhen über 5000 Hz hat Sennheiser geschraubt. Insgesamt gibt es dort etwas mehr Volumen und weniger starke Abweichungen vom Mittelwert.