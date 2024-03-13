Praktisch ist der Transparentmodus, um mit einem Tippen die Umgebungsgeräusche hörbar zu machen. Denn ohne diesen Modus bekommt man von der Aussenwelt nicht viel mit. Zwar ist die integrierte Geräuschunterdrückung nicht überragend, doch In-Ears dämpfen durch ihren Sitz im Ohr bereits von Natur aus sehr gut.

Ein Lob gibts ebenfalls für die Telefonqualität. Sowohl die Stimme des Gegenübers als auch meine, werden beim Palavern klar und deutlich wahrgenommen.

Er läuft und läuft

Ich habe es nicht geschafft, den Momentum True Wireless 4 in meiner Testzeit aufs letzte Quäntchen Akku zu bringen. Ich habe mehrere Stunden Musik im Auto und im Heimbüro gehört, danach hatte ich immer noch rund 80 Prozent Akkukapazität – zugegeben, mit zwischenzeitlichem Tanken in der Ladeschale. Sennheiser verspricht 7 Stunden reine Akkulaufzeit mit Geräuschunterdrückung und 30 Stunden mit der Zusatzpower aus der Ladeschale. Das ist auch für Ganz-Tages-Hörer ausreichend. 8 Minuten Ladezeit sollen ausserdem für eine weitere Stunde Hörgenuss sorgen.

Fazit: Die Sennheiser Momentum True Wireless 4 haben es mir angetan. Handling, Akku und Sound überzeugen. Ich müsste sehr pingelig sein und suchen, um echte Kritikpunkte zu finden. Darum meine klare Kaufempfehlung.