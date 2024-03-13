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Sascha Zäch
13. Mär 2024
Lesedauer 5 Min.

Test Kopfhörer

Sennheiser Momentum True Wireless 4

Hätte ich drei Wünsche für einen True-Wireless-Kopfhörer frei, wären dies: unkompliziertes Handling, lange Akkulaufzeit und beeindruckender Sound. Ob Sennheiser mit dem neuen Momentum True Wireless 4 für mich die gute Fee spielt, verrät dieser Test.
© (Quelle: Sennheiser)

Wer Musik in ihrer ganzen Pracht geniessen will, setzt auch heute auf kabelgebundene Kopfhörer im oberen dreistelligen oder gar vierstelligen Frankenbereich und eine edle Hi-Fi-Anlage. Der Sound stammt vorzugsweise von einer Schallplatte oder CD.

Audiophile schwören auf Kabel

 © Quelle: giphy.com

Da nicht jeder ein prall gefülltes Bankkonto hat und ein Plattenspieler mitsamt Hi-Fi-Anlage ein zusätzliches Busbillett erfordern würde, sind In-Ear-Kopfhörer unterwegs oft die erste Wahl. Besonders komfortabel sind die True-Wireless-Varianten, die via Bluetooth mit dem Smartphone gekoppelt werden: Keine Kabel – einfach ins Ohr stecken und schon tauchen wir in eine Welt von Wohlklängen ein.

Dennoch können die Hersteller von True-

Kompakter als mit True-Wireless-Kopfhörern geht es nicht. Im Bild die neuen Sennheiser Momentum True Wireless 4

 © Quelle: Sennheiser

Wireless-Kopfhörern einiges falsch machen. Schlechte Akkulaufzeiten, Verbindungsunterbrüche, ein kompliziertes Koppeln, eine fummelige Bedienung oder mittelmässiger Sound trüben das Musikerlebnis. Dafür möchte niemand sein teuer verdientes Geld ausgeben. Deshalb testen wir True-Wireless-Kopfhörer nicht nur punkto Soundqualität, sondern auch bezüglich Handling, Funktionalität, Sitz und Akkulaufzeit.

Sennheiser – die Vierte

Der Momentum True Wireless 4 hat schon mal einen Vorteil; es ist die vierte Generation von Sennheisers höherpreisigen Funk-in-Ears. Die deutsche Soundschmiede hatte also mehr als genug Zeit, Kinderkrankheiten auszumerzen und an Details zu schleifen. Und das hat sie glücklicherweise getan. Die kompakte Verpackung beherbergt alles, was man braucht: Nebst den Ohrhörern sind eine Ladeschale, ein USB-C-Ladekabel, mehrere Silikonaufsätze, Ohrfinnen und eine Kurzanleitung enthalten. Mir passten die Standardaufsätze perfekt.

Kompakte Ohrhörer, kompakter Inhalt

 © Quelle: PCtipp.ch

Installation gelungen

Auch bei längerem Tragen stören die Momentum True Wireless 4 nicht

 © Quelle: Sennheiser

Die Installation ist ein Kinderspiel und dank Kurzanleitung auch wirklich kurz: Kopfhörer via Bluetooth mit dem Smartphone koppeln, Sennheiser-App «Smart Control» installieren, die Momentum True Wireless 4 auswählen … und fertig ist. In meinem Ohr sitzen die Sennheiser-Kopfhörer zudem perfekt. Auch bei längerem Tragen stören sie nicht; ich vergesse sogar, dass ich Kopfhörer im Ohr habe.

Genauso unkompliziert ist die Bedienung. Alles wird durch einfaches oder mehrfaches Tippen auf den linken oder rechten Ohrhörer erledigt: Pause, Start, Song überspringen, Transparentmodus, Geräuschunterdrückung … im Test funktionierten alle Aktionen einwandfrei. Die Kopfhörer starten automatisch beim Einsetzen ins Ohr und schalten sich selbstständig aus, wenn man Sie in die Ladeschale steckt.

Zusätzlich bietet die Sennheiser-App zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten. Sie umfasst unter anderem einen 5-Band-Equalizer, diverse Klangmodi (Rock, Pop etc.) sowie die Möglichkeit, Soundzonen zu definieren. Der Sitz der Kopfhörer kann ebenfalls geprüft werden. Zudem finden sich Optionen, um die Soundauflösung anzupassen, was vor allem für Hörer hochqualitativer Streams und MP3s spannend ist.

Die App holt erst das volle Potenzial aus den Sennheiser-Kopfhörern hervor

 © Quelle: PCtipp.ch

Und dieser Sound

Ich muss gestehen: Ich höre Musik über teure kabelgebundene In-Ears aus dem Hause FiiO. Deshalb bin ich bei kabellosen Varianten skeptisch. Doch die Momentum True Wireless 4 haben mich abgeholt. Sie sind detailliert, präzise und machen Spass. Wir haben es hier nicht mit einem neutralen Sound zu tun. Vielmehr hat Sennheiser eine Signatur mit viel Wärme, kräftigen Bässen und feinen Höhen kreiert. Kräftige Bässe meint nicht, ein wummerndes, dröhnendes Bassmonster. Vielmehr freue ich mich bei Rock- und Metalsongs über wuchtige Drums und fette Bassläufe – ohne dass die anderen Instrumente an Präsenz einbüssen. Ich habe das Gefühl, mit der Band auf der Bühne zu stehen. Da Höhen, Mitten und Bässe harmonisch abgestimmt sind, machen sich auch alle anderen Genres auf dem Momentum True Wireless 4 gut. Für mich ist ein Kopfhörer überragend, wenn er mir bei meinen Lieblingssongs neue Details offenbart und selbst bei einem zigmal gehörten Stück, wieder Freude bringt. Und das schafft der Sennheiser-Kopfhörer.

Der Sound des Momentum True Wireless ist für einen kabellosen Kopfhörer fantastisch

 © Quelle: Sennheiser

Praktisch ist der Transparentmodus, um mit einem Tippen die Umgebungsgeräusche hörbar zu machen. Denn ohne diesen Modus bekommt man von der Aussenwelt nicht viel mit. Zwar ist die integrierte Geräuschunterdrückung nicht überragend, doch In-Ears dämpfen durch ihren Sitz im Ohr bereits von Natur aus sehr gut.

Ein Lob gibts ebenfalls für die Telefonqualität. Sowohl die Stimme des Gegenübers als auch meine, werden beim Palavern klar und deutlich wahrgenommen.

Er läuft und läuft

Ich habe es nicht geschafft, den Momentum True Wireless 4 in meiner Testzeit aufs letzte Quäntchen Akku zu bringen. Ich habe mehrere Stunden Musik im Auto und im Heimbüro gehört, danach hatte ich immer noch rund 80 Prozent Akkukapazität – zugegeben, mit zwischenzeitlichem Tanken in der Ladeschale. Sennheiser verspricht 7 Stunden reine Akkulaufzeit mit Geräuschunterdrückung und 30 Stunden mit der Zusatzpower aus der Ladeschale. Das ist auch für Ganz-Tages-Hörer ausreichend. 8 Minuten Ladezeit sollen ausserdem für eine weitere Stunde Hörgenuss sorgen.

Fazit: Die Sennheiser Momentum True Wireless 4 haben es mir angetan. Handling, Akku und Sound überzeugen. Ich müsste sehr pingelig sein und suchen, um echte Kritikpunkte zu finden. Darum meine klare Kaufempfehlung.

Inhalt

Testergebnis

Pros + Cons

  • Bedienung
  • Sound
  • Akku
  • Tragekomfort
  • hochpreisig

Details:  6,2 g (ein Ohrhörer), 70,1 × 44,6 × 34,8 mm (Ohrhörer und Ladebox), IP54, staub- und spritzwassergeschützt (nur Ohrhörer), bis zu 7 h Gesamtwiedergabezeit der Ohrhörer (ANC aktiviert), bis zu 30 h Gesamtwiedergabezeit mit Aufladung über die Ladebox, ANC, USB-C, Bluetooth 5.4, SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive/Lossless, LC3, dynamische Lautsprecher (7 mm), Frequenzbereich: 5 Hz bis 21 kHz

Preis:  ab Fr. 279.–

Infos: 
Gesehen bei: digitec.ch

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