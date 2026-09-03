Mit der zweiten sieht man mehr
Sicherheitskamera-Kit TP-Link C675D im PCtipp-Test
Sicherheitskameras an entlegenen Ecken des Grundstücks scheiterten bislang oft am fehlenden Stromanschluss oder an toten Winkeln. Die TP-Link Tapo C675D setzt als akku- und solarbetriebenes Kamerasystem genau hier an. Im Set liegt neben dem «Kamerakopf» ein kompaktes Solarmodul bei. Bereits rund 90 Minuten tägliche Sonneneinstrahlung genügen, so der Hersteller, um das «Dual-Lense»-Kamerasystem dauerhaft zu betreiben.
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