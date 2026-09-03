Sicherheitskamera-Kit TP-Link C675D im PCtipp-Test

Montage und Installation

Die Installation gelingt dank der mitgelieferten Schablone, Dübel und Schrauben zügig. Das Gehäuse erlaubt die Befestigung an Hauswänden oder Dachvorsprüngen. Alternativ lässt sich die Halterung sogar auch an Mast- oder Regenrinnenrohren arretieren. Für die Mastmontage benötigte Kabelbinder liegen dem Lieferumfang allerdings nicht bei und müssen separat erworben werden. Das Solarmodul wird dabei über ein Kugelgelenk optimal zur Sonne ausgerichtet. Eine Gummidichtung, direkt am Anschluss der Kamera, schützt den USB-C-Anschluss vor Witterungseinflüssen.



Dual-Objektiv-Konzept und KI-Tracking: Das Besondere an der Konstruktion ist das sogenannte Dual-Objektiv-Konzept. Die C675D kombiniert ein fest verbautes Ultraweitwinkel-Objektiv mit satten 169 Grad Sichtfeld und eine motorisierte Tele-Einheit mit 360-Grad-Schwenk- und 128-Grad-Neigebereich. Beide Linsen lösen in 4K (3840 × 2160 Pixel) auf. In der Praxis kann das Gespann clever Hand in Hand arbeiten. Nur eines von vielen Beispielen: Während die Weitwinkellinse die gesamte Zufahrt im Blick behält, schwenkt das Tele-Objektiv bei erkannter Bewegung automatisch mit, zoomt nah heran und verfolgt Personen oder Fahrzeuge präzise quer durch den Garten.