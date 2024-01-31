Smartphone Samsung Galaxy S24 Ultra im PCtipp-Test

Auch punkto Leistung und Akkulaufzeit wird geklotzt, statt nur gekleckert! Dank des verbauten High-End-Chipsatzes und schnellen Speichers erreicht das Galaxy S24 Ultra durch und durch Spitzenwerte, und sorgt für eine ruckelfreie Performance. Selbst anspruchsvolle Spiele und komplexe Benchmarks liefen problemlos durch. Wichtig: Leistungsmessungen haben durchaus ihre Berechtigung, sind für uns aber nicht matchentscheidend. Mindestens genauso wichtig ist die praktische Erfahrung des Anwenders mit dem Smartphone. Hier unsere Messwerte für das Android-14-Handy:

3DMark, Graphics Test Wild Life Extreme: 4310 Punkte

4310 Punkte Geekbench 6: Single-/Multi-Core-Score: 2194/6872 Punkte

2194/6872 Punkte PCMark (Android): Performance: 18 657 Punkte

Zur Akkulaufzeit und Aufladezeit: Bei normaler Nutzung hält der verbaute 5000-mAh-Akku des Smartphones einen knappen Tag durch. Wird viel gespielt, parallel gesurft respektive gestreamt, das Handy also intensiver genutzt, schrumpft die Akkulaufzeit auf einen halben bis Dreivierteltag zusammen. Komplett aufladen lässt sich das Galaxy S24 Ultra wiederum in etwa 1,5 Stunden. Auch das passt ins vorzügliche Bild, das das Smartphone im Testcenter hinterliess, hinein. Schön: Der Handy-Primus spendiert diesem wie auch der gesamten S24-Serie sieben (!) vollwertige Betriebssystem-Updates sowie auch für den gleichen Zeitraum Sicherheitspatches.