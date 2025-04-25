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Daniel Bader
25. Apr 2025
Lesedauer 3 Min.

Mehr als eine Handvoll «Plus»

Smartphone Samsung Galaxy S25 Plus im PCtipp-Test

Nicht ganz so gross wie die Ultra-Version, dafür handlicher und mindestens genauso smart. PCtipp hat das Samsung-Handy Galaxy S25 Plus getestet.

Samsung Galaxy S25 Plus: das Highend-Modell mit viel Support und KI

© (Quelle: Samsung)

Design, Verarbeitung, Ausstattung, sowie die sehr gute Gesamtleistung katapultieren Samsungs Galaxy S25+ auf die Pole unter den Highend-Smartphones. Das Smartphone (15,8 x 7,6 x 0,7 cm, L x B x T) liegt mit einem Gewicht von 192 Gramm sehr gut in der Hand, die Verarbeitung ist ebenso gelungen: Nervige Staub- oder Schmutzpartikel können sich am filigranen Rahmen nirgends einnisten. Die 512-GB-Version wechselt dabei für einen Strassenpreis von Fr. 984.- seinen Besitzer. Das AMOLED-Display (Bilddiagonale: 6,7 Zoll) löst mit 3120 x 1440 Pixel messerscharf (516 ppi) und knackigem Kontrast auf, die dynamische Bildwiederholrate reicht bis zu 120 Hz.

Samsung Galaxy S25 Plus: flunderflaches Design

 © Quelle: PCtipp

Viel Speed, Akku und Kamerasystem

Galaxy S25 Plus: das Triple-Kamerasystem

 © Quelle: PCtipp

Qualcomms Snapdragon-8-Elite-Prozessor, der mit einem Arbeitsspeicher von 12 GB ausgestattet ist, sorgt für die flüssiges Spielen ruckelfreie Bedienung der hauseigenen One UI-Oberfläche in Version 7, gerade auch wenn viel gesurft wird und aktuelle Apps geöffnet sind. Gerade gegenüber dem Vorgängermodell, das noch mit dem leistungsschwächeren Exynos-2400-Chip daherkam, ist das ein grosses Performance-Plus. Konkret heisst das: Der Nobelhobel erreicht 9'948 GeekBench-6-Punkte (Multicore), beim PCMark-Work-3.0-Performance-Test (Gesamtleistung) schafft das Android-15-Modell 20'059 Punkte, und beim Antutu-Test (V.10) stehen am Schluss 2'349'090 Punkte zu Buche. Unterm Strich sind das alles Fabelergebnisse. Weiteres Highlight ist das dreistufige Kamerasystem mit optischem Bildstabilisator: Hauptkamera (50 Mpx), das Ultraweitwinkelobjektiv (12 Mpx) und das Teleobjektiv (10 Mpx) mit 3-fachem optischem Zoom liefern im Endeffekt gestochen scharfe und detailreiche Fotos und Videos – selbst bei mittelmässigen Lichtverhältnissen.

Galaxy S25 Plus: Auf der Unterseite sind der SIM-Slot und USB-C-Port

 © Quelle: PCtipp

Der Akku des Galaxy S25+ ist mit 4'900 mAh gut dimensioniert und bietet eine praxisnahe Laufzeit von knapp 2 Tagen. Per Kabel und 45-Watt-Netzteil lässt sich das Samsung-Gerät innert einer halben Stunde zu 55 Prozent betanken. Nach einer weiteren halben Stunde ist der Akku zu 100 Prozent aufgeladen. Wer er lieber kabellos mag, muss sich länger gedulden, da der Smartphone-Akku mit maximal 15 Watt geladen werden kann. Seis drum.

KI und Fazit

Samsung Galaxy S25 Plus:im PCtipp-Test

 © Quelle: PCtipp

Natürlich bietet der Hersteller diverse KI-Tools für die Konversation (Gemini-Live-Bot), das beschleunigte Arbeiten oder für eine Echtzeitübersetzung (auch beim Telefonieren) und die Videoverarbeitung u.v.m... Unsere Highlights: Mit «Gemini Live» ist dabei eine Art Konversationspartner mit an Bord, der bei der Entscheidungsfindung und täglichen Planung helfen kann. Bei Bedarf kann er sich etwa bei einer Wegbeschreibung direkt in die Google-Maps-App einklinken. Mit den drei fast schon klassischen KI-Funktionen «Audio Eraser», «Image Eraser» und «Text to Image» adressiert der Hersteller die Audio- und Video- und Textbearbeitung. «Audio Eraser» soll dabei störende Geräusche (Menschenmengen, Wind etc.) erkennen und diese in Videos schwächen oder sogar eliminieren. Der optimierte «Image Eraser» entfernt aus Bildern unerwünschte Objekte und «Text to Image» kann aus Stichworten und Kürzeln ganze Sätze sowie Texte erstellen. Und mit der «Now Brief»-Funktion werden für Nutzer wichtige Informationen, quasi als Mini-Reminder mittels dem «Now Bar»-Widget auf dem Sperrbildschirm zusammengefasst. Dargestellt werden ausserdem die persönlichen meistgenutzten Apps und Aktionen auf dem Sperrbildschirm, um direkt von da zu chatten. Spitze: Samsung gibt auf das Android-15-Handy eine 7-jährige Garantie für Betriebssystem- und Sicherheitsupdates.

Fazit: Samsungs Galaxy S25+ ist durch und durch ein 5G-Spitzen-Smartphone. Ausstattung, Leistung, Ergonomie und Support sind herausragend.

Testergebnis

Pros + Cons

  • Gesamtleistung
  • Design
  • Verarbeitung
  • Fotoqualität
  • Softwaresupport
  • Speicher nicht erweiterbar
  • langsames kabelloses Laden

Details:  5G-Android-15-Smartphone (Dual-SIM), 6.7 Zoll, max. 120 Hz, AMOLED-Display (3120 x 2140, 516 ppi), 512 GB, Snapdragon 8 Elite (12 GB), Triple-Kamerasystem (3fach opt. Zoom), USB-C, KI-Funktionen, 7 Jahre OS- und Sicherheitsupdates

Preis:  Fr. 985.-

Infos: 
www.brack.ch (https://www.brack.ch/samsung-galaxy-s25-plus-512-gb-mint-1830002)

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