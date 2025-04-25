Smartphone Samsung Galaxy S25 Plus im PCtipp-Test

Natürlich bietet der Hersteller diverse KI-Tools für die Konversation (Gemini-Live-Bot), das beschleunigte Arbeiten oder für eine Echtzeitübersetzung (auch beim Telefonieren) und die Videoverarbeitung u.v.m... Unsere Highlights: Mit «Gemini Live» ist dabei eine Art Konversationspartner mit an Bord, der bei der Entscheidungsfindung und täglichen Planung helfen kann. Bei Bedarf kann er sich etwa bei einer Wegbeschreibung direkt in die Google-Maps-App einklinken. Mit den drei fast schon klassischen KI-Funktionen «Audio Eraser», «Image Eraser» und «Text to Image» adressiert der Hersteller die Audio- und Video- und Textbearbeitung. «Audio Eraser» soll dabei störende Geräusche (Menschenmengen, Wind etc.) erkennen und diese in Videos schwächen oder sogar eliminieren. Der optimierte «Image Eraser» entfernt aus Bildern unerwünschte Objekte und «Text to Image» kann aus Stichworten und Kürzeln ganze Sätze sowie Texte erstellen. Und mit der «Now Brief»-Funktion werden für Nutzer wichtige Informationen, quasi als Mini-Reminder mittels dem «Now Bar»-Widget auf dem Sperrbildschirm zusammengefasst. Dargestellt werden ausserdem die persönlichen meistgenutzten Apps und Aktionen auf dem Sperrbildschirm, um direkt von da zu chatten. Spitze: Samsung gibt auf das Android-15-Handy eine 7-jährige Garantie für Betriebssystem- und Sicherheitsupdates.

Fazit: Samsungs Galaxy S25+ ist durch und durch ein 5G-Spitzen-Smartphone. Ausstattung, Leistung, Ergonomie und Support sind herausragend.