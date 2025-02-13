Vom anderen Stern
Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra im PCtipp-Test
Zuerst zum Äusseren: Beim S25-Ultra-Modell kommt (wie auch schon beim S24-Ultra-Modell) Titan als Fertigungsmaterial zum Einsatz. Die «Ecken» sind abgerundet, das Ultra-Modell wiegt 216 Gramm, gemessen an seiner Grösse von 16,3 x 7,8 x 0,8 cm (B x H x T) ist das 6,9 Zoll (Auflösung: 1440 x 3120 Pixel, 1-120 Hz) grosse Handy fasst schon ein Leichtgewicht. Nebst WiFi 7 und Bluetooth zählt das nach Schutzklasse IP68 zertifizierte Android-15-Modell auch aufgrund seines aufwendigen 4-fach-Kamerasystems zu den absoluten Topmodellen.
Konkret verbaut Samsung rückseitig in der Hauptkamera einen 200 Mpx grossen Sensor, dann noch eine 50 Mpx grosse Ultrawide-Variante. Daneben findet sich ausserdem noch eine Periskop-Telekamera mit 5-fachem optischen Zoom (50 Mpx), sowie eine Telekamera (10 Mpx) mit 3-fachem optischen Zoom. Die geschossenen Testfotos überzeugten auf der ganzen Linie. Gruppenfotos (Hauptkamera!) gab es keinerlei Verzerrungen, bei der Verwendung der Telekameras fiel uns das flüssige Zoomen auf, ohne dass es zu qualitativ schlechten Fotos bei Detailaufnahmen kam. Unterm Strich zielen die Optimierungen des S25 Ultras auf eine schnellere Autofokussierung, bessere Bildqualität bei widrigen Lichtverhältnissen respektive einer wackel freien Videowiedergabe ab.
Natürlich ist beim S25-Ultra-Modell auch wieder der SPen mit an Bord. Allerdings ohne Bluetooth-Funktion, womit man ihn beispielsweise nicht mehr als Fernauslöser oder auch um Gesten zu steuern, benutzen kann.
Dem verbauten 5000-mAh-Akku bescheinigen wir in unseren Tests eine Laufzeit von rund 2 Tagen. Kabelgebunden per Netzgerät lässt sich das Handy in 20 Minuten zu 45 Prozent aufladen. In weiteren 30 Minuten ist das Smartphone dann komplett geladen.
Mehr Speed dank KI-Prozessor
Zum Tempotest: Angetrieben wird das Galaxy S25 Ultra von Qualcomms Snapdragon 8 Elite, einem 8-Kern-Prozessor. Sein Arbeitsspeicher beläuft sich auf 12 GB. Ausserdem kommt unser 1299 Franken teures Testmodell (Farbe: Titanum Silver Blue) mit einem 512 GB grossen Nutzspeicher. Damit «geht» unterm Strich sehr viel in unseren Leistungstests: Im Geekbench 6 erreicht das Gerät 33490 Punkte (Single-Core) respektive 9265 Punkte bei der Multi-Core-Messung. Bei der Grafikchip-Messung (Adriano 830) stehen am Schluss 18700 Punkte zu Buche. Bei der 3DMark-Messung (Gaming, Wild Life Stress Test) erreicht das Android-15-Modell wiederum 21948 Punkte, beim PCMark (Work 3.0) schafft das Modell 15615 Punkte. Unterm Strich eine hervorragende Leistung.
Gut zu wissen: Samsung bietet für die Schweiz eine Supportgarantie von sieben Jahren auf Betriebssystem- und Sicherheitsupdates. Als kostenlose (zeitlich begrenzte) Beigabe kommen alle Galaxy-S25-Geräte mit einer sechsmonatigen Monaten Zugriffszeit auf Gemini Advanced und einem 2-TB-Cloud-Speicher.
Verzahnung ist Trumpf
Das wohl wichtigste Feature: Das Galaxy-S25-Ultra-Smartphone setzt auf «mobile KI-Erlebnisse» (PCtipp-berichtete dazu). Konkret gibt es dazu nicht nur spezialisierte KI-Apps für die Text-, Bild- und die Videobearbeitung, sondern auch eine massive Verzahnung. Und: Bei der «Verzahnung» greifen nicht nur verschiedene Apps ineinander, sondern diese arbeiten auch herstellerübergreifend. Zum Einsatz bei unserem Testhandy kommt das Google-Betriebssystem Android 15, dem die Samsung-Systemsoftware One UI in Version 7 übergestülpt ist. KI-seitig, im Vergleich zur Galaxy S24-Serie, wurden die Funktionen «Circle to Search» und «AI Select» optimiert. Auch an der Sprachverarbeitung wurde weiter gefeilt: Will man auf «Gemini live» (zur Spracheingabe) zurückgreifen, muss der Anwender etwa bei der Ersteinrichtung des Handys verschiedene Sätze nachsprechen, womit der KI-Assistent sich auf die Sprache des Benutzers gewissermassen eicht.
Danach geht viel, was drei Kostproben verdeutlichen: So wird mit dem Kommando «Hey Google, öffne Outlook» besagtes Office-Programm geöffnet, danach kann ein Text diktiert und ihn auch gleich noch an eine im Adressbuch hinterlegte E-Mail verschickt werden. Auch die Verknüpfung zu Spotify, zum automatischen Abspielen meines bestimmten Songs, funktioniert, sofern der Anwender die Premium-Variante besitzt. Ausserdem können mit einfachen Sprachbefehlen bestimmte Fotos gesucht werden.
Top: Via Druck auf die rechte Seitentaste (mittig) lässt sich der Alphabet-Bot «Gemini» aufrufen, wobei der KI-Assistent dann eben App-übergreifende Interaktionen in Samsung-, Google- und Drittanbieter-Apps wie Spotify und WhatsApp ermöglicht und auch ausführt. Mit «Gemini Live» ist zudem ein «echter» Konversationspartner mit an Bord, und der hilft sogar bei der Entscheidungsfindung und der täglichen Planung, falls gewollt: Im Test gab er Tipps für Sehenswürdigkeiten auf einer anstehenden Reise. Beim Bedarf einer Wegbeschreibung klingt er sich direkt in die Google-Maps-App ein.
Praxis und Fazit
Mit den drei KI-Funktionen «Audio Eraser», «Image Eraser» und «Text to Image» adressiert der Hersteller die Audio- und Video- und Textbearbeitung. «Audio Eraser» soll störende Geräusche (Menschenmengen, Wind etc.) erkennen und diese in Videos schwächen oder sogar eliminieren. Der optimierte «Image Eraser» entfernt aus Bildern unerwünschte Objekte und «Text to Image» kann aus Stichworten und Kürzeln ganze Sätze sowie Texte erstellen. Und mit noch zwei neuen Schmankerln wartet der Handyspezialist auf: Die «Now Brief»-Funktion fasst für Nutzer wichtige Informationen, quasi als Mini-Reminder mittels dem «Now Bar»-Widget auf dem Sperrbildschirm bereits zusammen. Dargestellt werden dabei die persönlichen meistgenutzten Apps und Aktionen auf dem Sperrbildschirm, um direkt von da zu chatten, Wegbeschreibungen zum nächsten Meeting zu erhalten und gleichzeitig den Spielstand vom laufenden Fussballspiel zu verfolgen – ohne die Apps öffnen zu müssen. Das kann vieles beschleunigen, bedarf aber auch sicherlich einiger Anlern- und Übungszeit.
Fazit: Tempo, Ausstattung, Bedienung und weiterentwickelte KI-Funktionen sind die grossen Pluspunkte von Samsungs Galaxy S25 Ultra. Das Spitzenhandy gibt es allerdings auch zu einem Spitzenpreis.
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