Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra im PCtipp-Test

Konkret verbaut Samsung rückseitig in der Hauptkamera einen 200 Mpx grossen Sensor, dann noch eine 50 Mpx grosse Ultrawide-Variante. Daneben findet sich ausserdem noch eine Periskop-Telekamera mit 5-fachem optischen Zoom (50 Mpx), sowie eine Telekamera (10 Mpx) mit 3-fachem optischen Zoom. Die geschossenen Testfotos überzeugten auf der ganzen Linie. Gruppenfotos (Hauptkamera!) gab es keinerlei Verzerrungen, bei der Verwendung der Telekameras fiel uns das flüssige Zoomen auf, ohne dass es zu qualitativ schlechten Fotos bei Detailaufnahmen kam. Unterm Strich zielen die Optimierungen des S25 Ultras auf eine schnellere Autofokussierung, bessere Bildqualität bei widrigen Lichtverhältnissen respektive einer wackel freien Videowiedergabe ab.

Natürlich ist beim S25-Ultra-Modell auch wieder der SPen mit an Bord. Allerdings ohne Bluetooth-Funktion, womit man ihn beispielsweise nicht mehr als Fernauslöser oder auch um Gesten zu steuern, benutzen kann.

Dem verbauten 5000-mAh-Akku bescheinigen wir in unseren Tests eine Laufzeit von rund 2 Tagen. Kabelgebunden per Netzgerät lässt sich das Handy in 20 Minuten zu 45 Prozent aufladen. In weiteren 30 Minuten ist das Smartphone dann komplett geladen.