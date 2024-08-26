Smartphone Samsung Galaxy Z Flip6 im PCtipp-Test

Unser Testmodell kam mit dem derzeitigen Spitzen-SoC (System-on-a-Chip, Achtkernprozessor), dem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. In den Benchmarks liefert das Flip 6 solide Ergebnisse ab: Beim Antutu-Benchmark (V.10.3.1) schafft es 1'320’260 Punkte, beim Geekbench 6 sind es 6’082 Punkte (Multi-Core Score). Im 3DMark Wild Life Extreme stehen zum Schluss 2’725 Punkte (16,32 fps). Unterm Strich ist das alles genug an Tempo. «Synthetische Leistungsmessungen» sind zwar wichtig, liegt für uns aber nicht unbedingt im Hauptfokus des Handys. Viel wichtiger sind Praxisvorteile wie eine flüssige Bedienung, das schnelle Öffnen mehrerer Apps oder auch das schnelle Starten und Ausführen von Apps. Genau hier geht unser Daumen steil. Mit an Bord sind die Dual-SIM-Funktion, WiFi 6E, Bluetooth in Version 5.3 sowie ein USB-3.1-Schnittstelle und DisplayPort. Im Praxistest konnten wir innert drei Etagen erfolgreich eine WLAN-Verbindung zu unserem Testrouter, der Fritzbox 7590AX des Herstellers AVM aufbauen. Im weit entferntesten Fall (zwei Etagen dazwischen, ca. 50 Meter Luftlinie) betrug die Datenrate noch ausreichende 38 Mbit/s.

Solides Akku-Paket: Im Praxistest hält das Galaxy Z Flip 6 knapp 13 Stunden durch, bis es «leer» war. Ein sehr guter Wert, bedenkt man, dass wir dabei abwechselnd und/oder parallel gestreamte Videos abgespielt, gesurft und gespielt haben. Dank integrierter Schnellladefunktion werden 32 Minuten benötigt, bis das Flip 6 zur Hälfte wieder aufgetankt war. Auch kabelloses Quickcharge respektive Wireless Reverse Charging, bei dem sich eben andere Handys per Funk aufladen lassen, ist möglich.

Fazit: Samsungs Galaxy Z Flip 6 ist eine herausragendes Klapphandy mit extravagantem Design. Aussen punktet es zudem bei der Verarbeitung und Displayqualität. Innen drinnen mit seiner Ausstattung, dem Akku bis hin zu praktischen KI-Funktionen.