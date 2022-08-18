Der Smartphone-Tastatur-Vergleich

Auch 2022 gibt es keine GIFs, aber Emojis sind verfügbar. Mittlerweile sind über 40 Sprachen verfügbar, Umlaute können personalisiert werden. Dialekt-Support ist übrigens vorhanden, aber ein Pro-Feature.

Tipp: Starten Sie zu Beginn mit dem Tutorial und spielen Sie dann das «Typing-Game». So lernt man die Position der Buchstaben nebenbei rasch kennen, während man das «Ragetli» vor dem Absturz oder Vögel-Töten bewahren muss.

Download und Kosten

Android

iOS

Die Basis-Version Typewise Keyboard ist kostenlos (In-App-Käufe möglich)

Update 18.08.2022: Mittlerweile gibt es drei Abo-Varianten: Fr. 2.– pro Monat, 14 Tage gratis Testphase und danach 1 Jahr für Fr. 9.50 oder die Lifetime-Variante für Fr. 25.–.

PCtipp meint

Für wen ist Typewise geeignet? Für solche, die sich oft vertippen und offen sind für Neues. Ich habe die Typewise-Tastatur über längere Zeit verwendet. Darum werde ich Ihnen nichts vormachen: Die ersten Tage müssen Sie sich durchbeissen. Doch mit dem Lernmodus, bei dem sich die Buchstaben am gewohnten Platz befinden, gewöhnt man sich erst mal an die verschiedenen Wisch- und Drück-Gesten sowie die Smartbar (die Leiste mit Wortvorschlägen und Korrekturen). Im Hexagon-Modus muss man etwas dran bleiben.

Aber hat man diese Phase überstanden, finde ich das Schreiben am Smartphone angenehmer als mit anderen digitalen Tastaturen. Mal von der grosszügigen Grösse der Bienenwaben-Tasten abgesehen, sind Wischgesten so in unser Blut übergegangen, dass es für mich so schliesslich schneller und intuitiver ging.

Üblicherweise schreibe ich mit beiden Daumen, was mir erst gegen Schluss der Testzeit gelang. Dafür machte ich deutlich weniger Tippfehler als mit Gboard oder sogar SwiftKey. Einzig das Löschen von einzelnen Buchstaben stellte sich als ein wenig knifflig heraus, man sollte nicht zu schnell nacheinander nach links wischen. Typewise-Keyboard ist zu alledem gratis (es gibt auch mehrere Varianten der kostenpflichtigen Pro-Version).

SwiftKey-Tastatur (Microsoft)