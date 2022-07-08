Sony QD-OLED-TV Bravia XR-55A95K im PCtipp-Test

Hardwareseitiger Dreh- und Angelpunkt ist, wie bei allen aktuellen XR-Modellen, der Cognitive Prozessor XR, der sich um nahezu alle relevanten Funktionsbereiche für den Bildaufbau kümmert, um dieses so realitätsgetreu wie möglich darzustellen. Etwa, wenn es um Schattierungen, Farbsättigung, Bewegungen, Kontrast, Helligkeit, HDR, ums Upscaling auf 4K usw. geht.

Bildschirm = Lautsprecher

Eine besondere Eigenheit, die Sonys Highend-Riege der Smart-TVS auszeichnet, ist die Audio-Funktion «Acoustic Surface» in der «+»-Variante. Denn auch beim A95K werden im Gerät platzierte Aktuatoren verwendet. Trotz der sehr schmalen Bauweise des Gerätes verwandeln diese, um es mal bildlich auszudrücken, das gesamte Display in einen hocheffizienten Lautsprecher, der positionsgetreuen Sound für den Betrachter wiedergibt.