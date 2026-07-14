Support garantiert - Hoster im PCtipp-Test

Infomaniak

Portal und Struktur: Infomaniak hat an seinem Design gefeilt und dieses stark vereinfacht. Mit den drei Säulen Unsere Produkte, Ressourcen und Über uns wird auf der Homepage nahezu alles abgedeckt. Ein direkter Support- oder Kontakt-Button fehlt hier aber leider. Dafür setzt der Genfer Hoster voll auf Euria, einen hauseigenen, souveränen KI-Assistenten. Wie wichtig der für das Unternehmen ist? Sehr wichtig! Euria thront zuoberst auf der Webseite des Providers. Die Schweizer Eigenentwicklung ist ein KI-Assistent, den es in einer kostenlosen Basisversion sowohl als Browservariante für PCs wie auch als App für Android- und iOS-Geräte gibt. Ausserdem ist die KI in der gesamten hauseigenen kSuite integriert und hilft Nutzerinnen und Nutzern nicht nur bei Supportanfragen, sondern auch beim Verfassen von Inhalten.

Support für Kunden: Support gibt es zwar noch in klassischer Form, dieser ist aber richtig versteckt. Er findet sich, indem man ganz nach unten scrollt und auf das Impressum klickt. Dort findet sich der Kontakt-Button, der zur Hilfesuche und dem Support führt.

Die Wissensdatenbank, die Infomaniak auf seiner Webseite (nicht nur) für Kunden bereithält, ist mit über 1500 Einträgen (1000 FAQs und 500 Anleitungen) und zusätzlichen Lernvideos sehr mächtig. Ein Top-Feature.

Ein KI-Basissupport (rechts unten mit einem Headset-Symbol gekennzeichnet) ist kostenfrei. Der persönliche Kontakt (via Chat/Telefon) ist von 9 bis 18 Uhr von Montag bis Freitag möglich, Mailanfragen werden sogar von 6 bis 23 Uhr – auch am Wochenende – beantwortet. Für Profis gibt es kostenpflichtige Support-Stufen (Plus, Pro, Enterprise) mit garantierten Antwortzeiten und «benannten» Ansprechpartnern.

Service-Check: Auch die Beratung machte bei unserem Kurzcheck einen sehr guten Eindruck, vor allem aber war sie inhaltlich korrekt. Wir erhielten auf Anfrage zum neuen KI-Assistenten Euria Tipps und Auskunft über die Implementierung. Zudem gab uns das Supportteam Ratschläge, wie man mit dem KI-basierten Webbaukasten schnell und ohne technisches Hintergrundwissen eine Webseite erstellt. Hinzu kamen Tipps zur Strukturierung der Webseitenmodule.

Auch das Vorgehen für das Ausprobieren des Website-Baukastens kann endlich überzeugen. Nach dem Anlegen eines Kontos, kann man den Infomaniak-Webbaukasten Site Creator ganz kostenlos mit den grundlegenden Features testen. Dabei sind eine Webseite, 5 GB Speicher sowie ein temporärer Domainname enthalten.

Fazit: Infomaniak bietet technologisch eine hervorragende Unterstützung und punktet mit eigener KI-Entwicklung. Die Tiefe der Dokumentation ist ebenso spitze – auch wenn der Einstieg etwas mehr Klicks benötigt.