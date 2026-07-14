Webhosting
Support garantiert - Hoster im PCtipp-Test
Hosting-Unternehmen werben offensiv mit erstklassigen Support – meist wird eine Rund-um-die-Uhr-Hilfe an sämtlichen Wochentagen in Aussicht gestellt. Die Erreichbarkeit soll dabei über Telefon, E-Mail, Chatsysteme sowie moderne Messenger-Dienste gewährleistet sein. Doch wie schlagen sich die Branchengrössen in der Praxis?
Qualitätszertifikate
Prüfsiegel vermitteln Glaubwürdigkeit und geben Datenschutzgarantien sowie Infos zur Nachhaltigkeit. Wichtig: Jedes dieser Zertifikate setzt spezifische Schwerpunkte. Ausser auf die nachfolgend vorgestellten Prüfsiegel sollten Konsumenten auch auf Nutzererfahrungen achten. Fachforen und soziale Kanäle liefern meist ein ungefiltertes Stimmungsbild.
- Swiss Hosting: Dieses Label garantiert, dass sämtliche Nutzerdaten physisch in der Schweiz gelagert werden und nur hiesige Behörden unter Schweizer Recht darauf zugreifen dürfen. Es ist das wichtigste Merkmal für eine lokale Datensouveränität.
- ISO-Standards: Die Normen ISO 9001 und ISO 27 001 bilden das Rückgrat. Während ISO 9001 ein funktionierendes Qualitätswesen und Kundenfokus belegt, fokussiert ISO 27 001 auf die IT-Sicherheit und den Schutz vor Datenmissbrauch oder Systemausfällen. Neu im Fokus stehen 2026 die Ergänzungen ISO 27 017 und 27 018, die dedizierte Sicherheitsleitplanken für moderne Cloud-Umgebungen und den dortigen Privatsphärenschutz definieren.
- myClimate: Dieses Ökosiegel markiert ökologische Verantwortung. Im Hosting-Sektor signalisiert es, dass Anbieter ihre Energiebilanz aktiv optimieren und den Betrieb ihrer Serverfarmen klimaneutral oder ressourcenschonend gestalten.
- DataCenter Suisse: Dieses Zertifikat bestätigt höchste nationale Anforderungen an Rechenzentren bezüglich Ausfallsicherheit und physikalischem Schutz. Es umfasst biometrische Zutrittshürden, redundante Stromversorgung und maximale Energieeffizienz im laufenden Betrieb.
Unser Prüfverfahren
Herausragender Support definiert sich über diverse Merkmale: Ausser dem direkten Kontakt muss ein Hoster auf seinem Portal wichtige Selbsthilferessourcen bereithalten. Eine intuitive Navigation, Glossare für IT-Begriffe, umfangreiche FAQ-Listen und Video-Manuals zu allen Produktfeatures sind heute Standard. Stark im Kommen ist die Integration von sogenannter «Agentic AI». Damit gemeint sind KI-Assistenten, die Standardprobleme autonom lösen und somit Wartezeiten massiv verkürzen können. Dennoch ist und bleibt die menschliche Expertise bei komplexen Anfragen das Mass der Dinge. Ebenso wird vom Hoster maximale Offenheit erwartet. Damit sind wichtige Instrumente wie ein Echtzeit-Statusmonitor auf der Webseite gemeint. Er muss über Wartungsfenster sowie auf Netzstörungen hinweisen und verlässliche Prognosen zur Fehlerbehebung liefern. In der Schweiz ist zudem die Mehrsprachigkeit (Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch) im Kundendialog ein absolutes Muss.
Zu guter Letzt prüfen wir in unserem Praxistest die Qualität der Serviceteams im direkten Kontakt. Wir bewerten die Reaktionsgeschwindigkeit über Telefonie, E-Mail, Live-Chat und Messenger. Dabei berücksichtigen wir die Freundlichkeit und die fachliche Souveränität bei konkreten Fragen rund um das Hosting. Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis von Premium-Supportoptionen wird in diesem Artikel kritisch überprüft.
Die getesteten Hoster
- Cyon
- Green.ch
- Hostpoint
- Hosttech
- Infomaniak
- Metanet
Cyon
Portal und Struktur: Der Basler Provider Cyon setzt bei seiner Webseite auf einfaches Design und persönliche Benutzererfahrung. Dazu passt der Slogan: «Echte Menschen statt Roboter», der auf diesen persönlichen Kontakt explizit hinweist.
Hosting, Domains, Support und cyon sind die Buttons, die auf der Homepage ganz oben das Grundgerüst bilden. Im unteren Drittel gibt es zudem den Hinweis auf Webhosting-Angebote sowie den Sitebuilder, den Webbaukasten des Providers.
Support für Kunden: Das Cyon-Supportcenter ist das Herzstück der Kundenbetreuung. Ganz oben kann im Suchfeld die FAQ-Datenbank durchforstet werden. Die Antworten sind gut aufbereitet, komplexe IT-Themen werden in eine verständliche Sprache heruntergebrochen. Ausser klassischen Textanleitungen setzt der Provider verstärkt auf interaktive Troubleshooting-Assistenten. Diese führen den Nutzer Schritt für Schritt durch die Problemlösung, etwa wenn ein E-Mail-Konto auf einem neuen Gerät eingerichtet werden muss. Cyon bietet Telefonsupport (von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und von 13:30 bis 17 Uhr) sowie E-Mail-Support (von Montag bis Freitag bis 17 Uhr) an.
Service-Check: Wir stellten Cyon eine Frage zum Aufbau der ersten eigenen Webseite mithilfe des Webbaukasten-Tools Sitebuilder. Wir stellten Fragen zur Demoversion, dem Dashboard-Panel, Shop-Erweiterungsmöglichkeiten sowie zur Website-Erstellzeit. Der Mitarbeiter war freundlich und nahm sich für unsere Fragen viel Zeit, um auch technische Hintergründe verständlich zu erklären.
Fazit: Der Basler Hosting-Experte Cyon punktet durch persönlichen Kontakt bei stringenter Benutzerführung.
Green
Portal und Struktur: Green unterteilt sein Web-Interface klar in Segmente für Privatkunden und Geschäftskunden. Für unseren Vergleich untersuchten wir die Unterstützung für Endanwender.
Die Startseite wirkt strukturiert; direkt unter dem Bereich für Privatnutzer präsentiert sich das Unternehmen mit Internet, TV & Telefon sowie Website, Hosting und Domains. Der Schwerpunkt liegt auf schlüsselfertigen Lösungen für Internet und Webauftritte, wobei auf komplizierten Fachjargon weitgehend verzichtet wird. Die jeweiligen Tarifmodelle in den Varianten S, XS, M, L, XL und XXL sind übersichtlich nebeneinander gelistet, was den Vergleich vorab erleichtert.
Geld sparen lässt sich beim Schweizer Provider mit Top-Deal-Angeboten. Neu im Programm bietet der Hoster zudem das Website-Paket für monatlich 10 Franken. Inkludiert darin sind der Website-Baukasten Website-Builder, eine .ch-Domain, das Hosting-S-Paket sowie unlimitierte Mailpostfächer.
Support für Kunden: Die hohe Servicementalität zeigt sich am prominenten Support-Link oben rechts. Dieser führt zum zentralen Helpdesk, das eine mächtige Wissensdatenbank und oben ein Status- und Störungs-Tool beherbergt. Die Themen sind logisch gruppiert und führen per Mausklick zu weiteren, detaillierteren Guides. Reicht die Hilfe nicht aus, stehen die E-Mail-Anfrage respektive ein Kontaktformular und eine Telefon-Hotline zur Verfügung, die jedoch mit Servicezeiten von 8 bis 17:30 Uhr (von Montag bis Freitag) etwas restriktiver sind als bei einigen Konkurrenten. Besonders hervorzuheben sind die Fernunterstützung via TeamViewer sowie das Angebot Webseite nach Mass. Für Pauschalbeträge zwischen 990 und 1290 Franken konzipieren Green-Designer den kompletten Internetauftritt inklusive Layoutberatung. Danach können Kunden ihre Präsenz via WordPress selbst pflegen, wofür auch Coachings angeboten werden.
Service-Check: Am Telefon wurden wir ohne Warteschleife verbunden. Die Beratung zum neuen Website-Paket war top. Gefragt haben wir unter anderem, was man für das Erstellen der Webseite benötigt, worauf man beim Aufschalten einer Domain achten sollte und welche Hilfestellungen der Hoster beim Aufschalten bietet. Zudem gab uns der Support zielsicher Auskunft, wo man auf der Green-Webseite den Website-Builder kostenlos testen kann.
Fazit: Green ist eine sichere Bank für Schweizer Nutzer. Die Webseite ist sehr informativ, die Konditionen sind fair, und die Beratung ist kompetent.
Hostpoint
Portal und Struktur: Hostpoint überzeugt durch eine aufgeräumte und sauber programmierte Oberfläche, die ideal für Einsteiger ist. Oben auf der Homepage gibt es zwei Button-Reihen, wo auch der Support sowie das Kunden-Log-in zur Verfügung stehen. Ausserdem finden sich weiterführenden Punkte wie Webhosting, Domains oder Website. Die Navigation führt intuitiv über Domains und Hosting bis hin zu E-Mail-Lösungen. Ebenso auf der Homepage bietet der Hoster einen Verfügbarkeitscheck für Domainendungen wie .ch oder .swiss. Hostpoint setzt stark auf das Image des Schweizer Dienstleisters. Des Weiteren gibt es spezialisierte Portale für Sicherheitsthemen wie Phishing.
Support für Kunden: Das Supportzentrum ist eine Klasse für sich. Hostpoint bietet einen 7-Tage-Support von 8 bis 18 Uhr. Die Kontaktwege reichen von WhatsApp und E-Mail bis zu einem innovativen Check-in-Termin-Buchungssystem für Beratungsgespräche. Der neue 24/7-Live-Chat für Notfälle und die optimierten E-Mail-Reaktionszeiten setzen Massstäbe.
Die technischen Leitfäden, etwa für Datensicherungen, sind vorbildlich bebildert. Ein Highlight ist die 30-tägige Gratis-Testphase für das Webhosting und den Website-Baukasten Sites. Das zentrale und übersichtliche Control Panel dient als Schaltzentrale für alle Dienste und Support-Tools.
Spannend sind Videos für den neu aufgelegten Sites-Baukasten sowie ein «intelligentes» Fehlerdiagnose-Tool. Beides ist im Supportcenter zu finden.
Service-Check: Auch Hostpoint glänzte in unserer Supportprüfung. Unsere Anfrage, die das exakte Vorgehen sowie die Pflichten bei einem Domainwechsel beinhaltete, wurde sehr ausführlich und korrekt beantwortet. Innerhalb von nur einer halben Stunde kam eine fundierte Antwort vom Provider zurück. Dabei wies der Mitarbeiter auch auf die Möglichkeit hin, die Domains im Domain-Control-Panel übersichtlich anzuzeigen.
Fazit: Hostpoint ist und bleibt eine zuverlässige Referenz im Servicebereich. Die Supportzeiten sind eine Klasse für sich. Die Mischung aus proaktiven Empfehlungen im Nutzerkonto und einfach nachvollziehbarer Hilfestellung ist ebenfalls ein Aushängeschild des Schweizer Providers.
Hosttech
Portal und Struktur: Hosttechs Homepage mag auf den ersten Blick etwas «wild» erscheinen, auf den zweiten Blick hat das, was der Provider bietet, aber Hand und Fuss. Der Hoster führt seine gesamten Dienstleistungen wie das Erstellen der Webseite, den Domainkauf, sowie das Webhosting bis hin zum Backup auf. Der wichtige Kontakt-und-Support-Button ist in der obersten Leiste prominent platziert. Ebenso auf der Homepage, etwas unterhalb, finden sich aktuelle Blog-Beiträge zu Websicherheit und Techniktrends. Danach folgen die Topseller, sprich günstige Angebote fürs Webhosting, für Exchange oder für Cloud-Server. Noch weiter unten geht es um das Erstellen der eigenen Webseite mithilfe des Website Creators, dem Baukastensystem von Hosttech. Besonders attraktiv: Den Onlinekurs zum Website Creator gibt es auf YouTube gratis. Für persönliche und weiterführende Expertenkurse sind
pro Stunde rund 185 Franken fällig.
Support für Kunden: Klickt man auf den erwähnten Kontakt-und-Support-Button, gelangt man auf eine erste Übersichtsseite, die auf das Supportcenter, die Helpdesk-Hotline bis zu den FAQs verweist. Ebenso vorbildlich findet sich hier auch der Hinweis Statusinformationen, der aktuelle Störungen anzeigt.
Die FAQs sind nach den wichtigsten Themen gruppiert. Klickt man auf einen der Buttons, wird das Thema entsprechend vertieft. Die Hilfeseiten sind funktional top aufbereitet. Anwender haben die Wahl zwischen einem Ticket-System (für Kunden, täglich zwischen 7 Uhr und 22 Uhr), E-Mail oder Telefon (von Montag bis Freitag von 8:30 bis 11:30 Uhr sowie 13 bis 17 Uhr). Sämtliche Kanäle sind schnell erreichbar. Ein KI-gestützter Chat-Assistent hilft rund um die Uhr bei Produktfragen.
Service-Check: Bei Hosttech haben wir den Support gezielt nach den Aufbaumöglichkeiten einer Webseite mit dem Baukastensystem Website Creator gefragt. Unsere Fragen nach Kosten, Hilfeleistungen, Backupfunktionen und dem Aufbau einer Produktdatenbank wurden zielgenau, absolut professionell und innerhalb von zwei Stunden nach Fragestellung beantwortet.
Fazit: Hosttechs Hilfestellungen sind clever und umfassend. Die Kombination aus Hilfekursen, Anleitungen und technischer Kompetenz macht den Provider sehr attraktiv.
Infomaniak
Portal und Struktur: Infomaniak hat an seinem Design gefeilt und dieses stark vereinfacht. Mit den drei Säulen Unsere Produkte, Ressourcen und Über uns wird auf der Homepage nahezu alles abgedeckt. Ein direkter Support- oder Kontakt-Button fehlt hier aber leider. Dafür setzt der Genfer Hoster voll auf Euria, einen hauseigenen, souveränen KI-Assistenten. Wie wichtig der für das Unternehmen ist? Sehr wichtig! Euria thront zuoberst auf der Webseite des Providers. Die Schweizer Eigenentwicklung ist ein KI-Assistent, den es in einer kostenlosen Basisversion sowohl als Browservariante für PCs wie auch als App für Android- und iOS-Geräte gibt. Ausserdem ist die KI in der gesamten hauseigenen kSuite integriert und hilft Nutzerinnen und Nutzern nicht nur bei Supportanfragen, sondern auch beim Verfassen von Inhalten.
Support für Kunden: Support gibt es zwar noch in klassischer Form, dieser ist aber richtig versteckt. Er findet sich, indem man ganz nach unten scrollt und auf das Impressum klickt. Dort findet sich der Kontakt-Button, der zur Hilfesuche und dem Support führt.
Die Wissensdatenbank, die Infomaniak auf seiner Webseite (nicht nur) für Kunden bereithält, ist mit über 1500 Einträgen (1000 FAQs und 500 Anleitungen) und zusätzlichen Lernvideos sehr mächtig. Ein Top-Feature.
Ein KI-Basissupport (rechts unten mit einem Headset-Symbol gekennzeichnet) ist kostenfrei. Der persönliche Kontakt (via Chat/Telefon) ist von 9 bis 18 Uhr von Montag bis Freitag möglich, Mailanfragen werden sogar von 6 bis 23 Uhr – auch am Wochenende – beantwortet. Für Profis gibt es kostenpflichtige Support-Stufen (Plus, Pro, Enterprise) mit garantierten Antwortzeiten und «benannten» Ansprechpartnern.
Service-Check: Auch die Beratung machte bei unserem Kurzcheck einen sehr guten Eindruck, vor allem aber war sie inhaltlich korrekt. Wir erhielten auf Anfrage zum neuen KI-Assistenten Euria Tipps und Auskunft über die Implementierung. Zudem gab uns das Supportteam Ratschläge, wie man mit dem KI-basierten Webbaukasten schnell und ohne technisches Hintergrundwissen eine Webseite erstellt. Hinzu kamen Tipps zur Strukturierung der Webseitenmodule.
Auch das Vorgehen für das Ausprobieren des Website-Baukastens kann endlich überzeugen. Nach dem Anlegen eines Kontos, kann man den Infomaniak-Webbaukasten Site Creator ganz kostenlos mit den grundlegenden Features testen. Dabei sind eine Webseite, 5 GB Speicher sowie ein temporärer Domainname enthalten.
Fazit: Infomaniak bietet technologisch eine hervorragende Unterstützung und punktet mit eigener KI-Entwicklung. Die Tiefe der Dokumentation ist ebenso spitze – auch wenn der Einstieg etwas mehr Klicks benötigt.
Metanet
Portal und Struktur: Metanet präsentiert sich mit einer seriösen und schnörkellosen Webseite, die Anwender direkt mit den elementaren Providerfunktionen versorgt. Die Navigation ist in die Kernbereiche Hosting, Domains, Cloud Solutions sowie Kontakt & Hilfe unterteilt. In jeder der genannten Sparten zählt die Informationsübertragung zum Anwender, zum Beispiel Funktionen und Preise für die angebotenen Hostingmodule – und zwar ohne Umschweife. Weiter unten informiert die Homepage über die Hosting-Pakete, den Webbaukasten und mehr.
Support für Kunden: Das Support-Portal von Metanet ist schlicht aufgemacht, erfüllt aber dank technischer Tiefe unsere Anforderungen. Über den Button Support & Kontakt gelangt man zur gepflegten Übersichtsseite, die in populäre Einträge und ein Suchfeld gefolgt von Produktauswahlfeldern unterteilt ist. Ganz rechts informiert die Schaltfläche Statusmeldungen über aktuelle Probleme.
Prima: Supportanfragen werden innert einer Stunde beantwortet, Der Telefondienst ist von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr erreichbar. Für den Fernzugriff bietet der Hoster zudem die TeamViewer-Option auf einer Unterseite an.
Service-Check: In unserem Test kontaktierten wir Metanet bezüglich einer aktuellen Phishingmail-Warnung, die der Hoster in den Statusmeldungen ausgab. Im Detail wollten wir wissen, wie man sich verhalten muss, wenn man glaubt, dass es sich um eine bösartige E-Mail handelt. Die Antwort erfolgte innerhalb von nur 25 Minuten. Das ist sehr schnell. Unsere einzige Kritik: Die Antwort von Metanet war auf das Minimum reduziert. Hier hätten wir uns etwas mehr Informationen gewünscht.
Fazit: Metanet ist ein seriöser, gut aufgestellter Schweizer Hoster. Vorteile sind die klare, übersichtliche Homepage und der schnelle Support, auch wenn die Antwort etwas knapp gehalten war.
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