Test: Apple HomePod mini

Diese Diskrepanz hat Google längst erkannt: Der «Nest mini» (früher: «Home mini») ist mit dem Google Assistant ausgestattet und kostet etwa 45 Franken; bei Aktionen fällt der Preis oft sogar unter 30 Franken. Zwar klingt der Ton nach Konservendose, aber als einfacher Assistenzlautsprecher erfüllt er den Zweck alleweil – und das fördert die Verbreitung. Der Echo Dot von Amazon wiederum hat ebenfalls den Weg in die Schweiz gefunden und kostet etwa 65 Franken, doch auch er ist für die Hintergrundberieselung mit Musik nur schwer zu ertragen.

Und nun hat Apple also nachgezogen und verkauft den HomePod mini für 99 Franken – zu einem Preis, der typischer nicht sein könnte: teurer als die Mitbewerber, aber deswegen nicht unerschwinglich. Und vor allem bietet der HomePod mini eine sehr viel bessere Tonqualität. Ein typisches «Premium-Consumer-Produkt» eben.

Kleine Kugel, grosse Klappe

Am meisten unterscheidet sich der HomePod mini vom Google Nest oder von Amazons Echo Dot durch seinen Sound: Er klingt einfach hervorragend! Natürlich kann er es nicht mit dem grossen HomePod aufnehmen. Aber in Anbetracht ihrer Grösse liefert die Kugel angenehme, kräftige Bässe und klare Mitten auch bei geringer Lautstärke.

Das ist zu einem grossen Teil dem hauseigenen S5-Chip geschuldet: Gemäss Apple analysiert er die Wiedergabe mehr als 180 mal pro Sekunde und passt sich an die Charakteristik des Songs an. Dazu gehören subtile Änderungen bei der Lautstärke, Anpassungen beim Dynamikbereich und sogar die Voraussage der Bewegung des Treibers und der passiven Strahler. Der «Waveguide» leitet den Schall an der Unterseite des Lautsprechers ab. Daraus entstehen ein 360-Grad-Audiofeld und eine gleichmässige Beschallung – egal, wo man sich gerade im Raum aufhält.