Test: Apple iMac 24 Zoll (2021)

Der alte iMac war und ist eine Ikone. Aber auch an Ikonen sieht man sich irgendwann satt. Die neuste iMac-Erscheinung bringt frischen Wind und viel Farbe in die Reihe, zurzeit allerdings nur mit einer Display-Grösse von 24 Zoll. Damit bleibt Apple der Linie treu, dass zuerst alle Einstiegsgeräte mit der neuen M1-CPU ausgestattet werden. Der iMac ist zwar die letzte Produktlinie, die zum Handkuss kommt – aber die erste, bei der sich die M1-Transformation im Design widerspiegelt.

Erstkontakt

Die Verpackung ist aufwendig – sehr sogar. Es braucht seine Zeit, bis all die kleinen Befestigungen, Schutzfolien und Halterungen entfernt sind. Wenn Sie den iMac irgendwann verkaufen möchten, sollten Sie zuerst ein Foto vom Originalzustand schiessen und den Ausdruck zusammen mit der Schachtel aufbewahren; sonst wird das später nichts mit der stilvollen Weitergabe.

Alles wirkt noch edler, als es bei Apple ohnehin der Fall ist. Mit Ausnahme des Netzkabels sind alle Kabel mit einem Gewebe ummantelt – farblich abgestimmt auf die Maus, die Tastatur und natürlich auf das Gehäuse. Sehr schick! Unser Testgerät kam in Grün: sehr dunkel auf der Rückseite, deutlich heller und ein wenig zu milchig auf der Vorderseite. Aber auch das ist Geschmackssache.

Das Einschalten ist ein Erlebnis für sich: Der Willkommensgruss wird in verschiedenen Sprachen auf den passend-grünen Bildschirm gepinselt. Der Schreibtisch-Hintergrund und sogar die Akzentfarbe für Dialogfelder und Texte sind ebenfalls in der Gerätefarbe gehalten!

Was bei der Installation besonders auffällt, ist das filigrane Gehäuse. Der Standfuss bringt es zwar auf eine Tiefe von 14,7 Zentimeter, doch das Display mit dem kompletten Innenleben ist fast unglaubliche 11,5 Millimeter dünn.

Diese extreme Verdichtung fordert ihren Tribut. Die Anschlüsse werden immer weniger, wobei der Wegfall des SD-Karten-Lesers besonders oft betrauert wird, wie es zuvor schon bei den MacBooks der Fall war. An der Stirnseite gibt es immerhin noch eine 3,5-Millimeter-Klinkenbuchse für den Anschluss von Kopfhörern oder Office-Headsets.

Die Rückseite wirkt sehr aufgeräumt – und vermutlich aufgeräumter, als es einigen lieb ist. Beim günstigsten Einsteiger-Gerät warten hier gerade einmal zwei Thunderbolt- respektive USB-4-Anschlüsse. Allerdings bieten sowohl Apple als auch Drittanbieter eine riesige Auswahl an Adaptern, über die sich nahezu alles anschliessen lässt – vom SD-Card-Reader über eine externe SSD bis hin zum zweiten Monitor. Ausser dem kleinsten Modell sind alle Geräte mit zwei zusätzlichen USB-3-Ports ausgestattet, was wohl den meisten Situationen gerecht wird.