Test: Apple iPad Pro 2024

Geblieben sind natürlich auch jene Eigenschaften, die ein iPad Pro auszeichnen – und die man nach kürzester Zeit nicht mehr missen möchte.

True Tone. Sensoren messen die Farbtemperatur des Umgebungslichts und passen die Farbgebung auf dem Display an. Daraus resultiert eine sehr viel angenehmere Darstellung, ganz besonders am Abend bei gedämpftem Licht. Da jedoch True Tone die Farbdarstellung beeinflusst, lässt sich die Funktion deaktivieren.

ProMotion. Dieser Apple-Begriff steht für eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz, damit die Inhalte butterweich über das Display gleiten. Neu wird die Wiederholrate auf bis zu 10 Hz heruntergeregelt, statt wie bis anhin auf 24 Hz. Das geschieht nur bei statischen Inhalten automatisch und schont die Batterie.

Kein Always-On-Display. Das iPhone 15 Pro kann die Wiederholrate sogar auf bis zu 1 Hz reduzieren. Darum bietet es relativ gefahrlos ein Always-On-Display, das stets aktiv ist und Informationen zeigt – doch ohne dabei die Batterie über Gebühr zu belasten. Leider fehlt diese praktische Eigenschaft beim neusten iPad Pro.

Displayglas mit Nanotextur. Diese neue Option richtet sich an die Profis, die an das Farbmanagement und das Color-Grading höchste Ansprüche stellen. Apple spricht von geätztem Glas, das im Nanometerbereich gefertigt wurde. Es soll die Farbqualität als auch den Kontrast gleichermassen bewahren und gleichzeitig das Umgebungslicht streuen, um die Reflektionen deutlich zu reduzieren.

Diese Eigenschaften gibt es jedoch nicht umsonst – auch wenn man darüber hinwegsieht, dass dieses Glas zu einem Mehrpreis von 100 Franken führt. Denn die Darstellung reicht nicht an die Brillanz des Standardglases heran, sondern wirkt ein wenig matter. Das gebe ich hier allerdings ungefiltert so weiter, weil das Testgerät mit Standardglas geliefert wurde.

Tatsache bleibt: Dieses Glas muss man wollen – und auf der sicheren Seite bewegt sich nur, wer sich ein entsprechendes Gerät vorab in einem Apple Store oder bei einem Händler ansieht. Und dann geht es doch noch einmal ums Geld: Das alternative Glas bleibt den Geräten mit 1 TB und 2 TB Speicher vorbehalten, während die Modelle mit 256 GB und 512 GB nur mit dem Standardglas erhältlich sind.

Face Time, Kamera und Pencil Pro

Der neue Pencil Pro

Endlich wandert auch beim iPad Pro die Kamera an die Längsseite, sodass Videochats im Querformat geführt werden können. Neben der Kamera befindet sich wie immer der Gesichtsscanner Face ID: Er reagiert ohne jede spürbare Verzögerung, egal, wie das iPad gehalten wird. Umgewöhnen müssen sich einzig diejenigen, die das iPad Pro in der rechten Hand halten und dabei eventuell die Face ID mit dem Handballen abdecken. Hier hilft eine simple Drehung um 180 Grad.

Durch die neue Platzierung der Face-Time-Kamera versagt die magnetische Halterung des Apple Pencil der 2. Generation – und damit erledigt sich auch die induktive Ladung. Oder anders gesagt: Ein bestehender Pencil ist nicht zum neusten iPad kompatibel. Umgekehrt funktioniert der Pencil Pro nicht mit anderen iPad-Pro-Modellen. Erfreulicherweise wird das neue Modell genau wie die ältere Generation für 129 Franken verkauft – nur mit viel mehr Zucker obendrauf.