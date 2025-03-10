Test: Apple iPad Air M3

Äusserlich sind praktisch keine Unterschiede zum Vorgänger zu erkennen. Das iPad Air ist weiterhin in 11-Zoll- und 13-Zoll-Versionen erhältlich. Es verfügt über dieselbe Kamera und auch die Akkulaufzeit bleibt unverändert. Und weil es dieselben Abmessungen wie sein Vorgänger aufweist, bleibt das bestehende Zubehör kompatibel: Ein wichtiger Punkt für all jene, die sich ein Magic Keyboard angeschafft haben und dieses nicht ganz günstige Teil weiterhin verwenden möchten.

Die Medienmaschine

Im neusten iPad Air wirkt das M3-SoC (System on Chip), während vor knapp einem Jahr noch das M2 verbaut wurde. Nicht zum Zug kommt das aktuelle M4, das weiterhin dem iPad Pro vorbehalten bleibt.

Der M3 punktet vor allem bei der Medienverarbeitung, die dank der direkten Unterstützung durch die Hardware beschleunigt wird. Dazu gehören Raytracing, dynamisches Caching und Mesh-Shading. Eine direkte Unterstützung erfährt auch das Decodieren von AV1-Videos – aber wie bei den anderen Apple-Geräten gilt das nicht für die Codierung. Und dann wären da noch die Verarbeitung von 8K-Filmen in HEVC, 4K-Filme in H.264, ProRes und ProRes RAW: lauter Formate, mit denen die iPhones seit Jahren die ernsthaften Film- und Fotoamateure begeistern.

Kurzum: Es braucht schon heftig-hohe Ansprüche, um das iPad Air M3 an den Anschlag zu bringen. Und wer mit dem Vorgänger unterwegs ist und mit dieser Mehrleistung liebäugelt, der ist beim iPad Pro mit M4 sowieso besser aufgehoben. Denn zwischen den Air-Generationen sind die Unterschiede beim Arbeiten kaum zu spüren, wenn nicht gerade mit der Stoppuhr im Anschlag ein Video exportiert wird.

Was sehr wohl zu spüren ist: Der Umgang mit dem iPad Air macht einfach Spass, weil alles so reibungslos und schnell funktioniert. Das gilt besonders für die Videoverarbeitung mit Apples Final Cut Pro, wo das Apple-Tablet zeigen kann, was in ihm steckt. Alles läuft wie geschmiert, was vor allem der ausgezeichneten Oberfläche zu verdanken ist: Sie gestaltet die Videoverarbeitung so intuitiv, wie man es in der (Semi-) Profiliga kaum erlebt.