Test: Apple iPad Pro M5

Selbst wenn man den M5 dem M4 vom letzten Jahr gegenüberstellt, ist der Sprung beachtlich. Der Vergleich zum erst fünf Jahre alten M1 zeigt jedoch vor allem, wie schnell die Entwicklung bei den M-SoCs voranschreitet. Einen fast 7-fachen Leistungszuwachs in so kurzer Zeit: Mir wäre keine andere Chip-Plattform von Intel, ARM oder Qualcomm bekannt, die eine solche Bilanz vorweisen kann.

Auch an anderer Stelle wurde aufgerüstet: Die Bandbreite für den gemeinsamen Arbeitsspeicher des M5 liegt jetzt bei 153 GB/s – und damit fast 30 Prozent über dem M4.

Spricht mit allen

Die Auffrischung setzt sich bei den Drahtlosverbindungen fort. Genau wie beim iPhone Air arbeitet auch im iPad Pro M5 der neue N1-Chip, der von Apple entwickelt wurde. Er kümmert sich um die Verbindungen über Wi-Fi 7, Bluetooth 6 und Thread.

Thread. Thread spielt vor allem in der Heimautomatisierung eine zunehmend wichtige Rolle als universelles Netzwerk-Protokoll – und irgendwann als Ersatz für Zigbee. Welche Vorteile sich jedoch im Zusammenspiel mit dem iPad Pro ergeben, muss sich erst noch zeigen. Denn als Border-Router eignet sich das mobile iPad Pro nicht, weil ein solcher Koordinator ständig präsent und darüber hinaus mit Strom versorgt werden muss. Diese Aufgabe wird deshalb vom aktuellen Apple TV, dem HomePod und dem HomePod mini wahrgenommen, die keine mobilen Ambitionen hegen.

GPS für alle. Das C1X-Modem, das auch im neuen iPhone Air seinen Dienst verrichtet, sorgt im Idealfall für bis zu 50 Prozent schnellere mobile Datenverbindungen via 5G. Doch vor allem hat Apple das GPS-Modul dazugepackt. Damit wird ein Zopf abgeschnitten, der so alt ist, wie das erste iPad mit LTE-Zugang. Denn bisher musste man sich bei jedem (!) iPad entscheiden, ob man ein Modell ohne LTE und GPS will – oder eben den Aufpreis bezahlt. GPS ohne LTE gab es nicht. Doch das ist vorbei: Alle iPad-Pro-Modelle sind mit einem GPS-Chip für die metergenaue Lokalisierung ausgestattet. Die Vermutung liegt nahe, dass es in Zukunft überhaupt keine Apple-Mobilgerät ohne GPS mehr geben wird.

Nur eSIM. Was schon beim Vorgänger fehlte, ist ein Slot für eine physische SIM-Karte: ein Thema, von dem sich Apple weiter verabschiedet. So wird in den USA auch kein aktuelles iPhone mehr angeboten, das mit einem solchen Slot kommt. Stattdessen lassen sich acht oder mehr eSIMs verwalten, wovon jeweils eine aktiv sein kann. Was jedoch mit «acht oder mehr» gemeint ist, erklärt nicht einmal Apple selbst.

Einfach schön anzusehen

Was die restliche Ausstattung anbelangt, bleibt alles wie gehabt: bei der Grösse und den «Farben», aber auch beim hervorragenden Pro-Motion-Display mit einer variablen Wiederholfrequenz von bis zu 120 Hz.

Genau wie beim Vorgänger setzt Apple auf ein «Tandem OLED». Es zeigt pechschwarze Flächen, wo sie pechschwarz sein sollen. Die «sehr dunklen» Stellen in einem Foto weisen immer noch nuanciert Zeichnung auf – und das gilt auch für enorm helle Passagen wie zum Beispiel Wolken, hinter denen die Sonne gerade noch durchbricht. Allerdings muss man das Display am eigenen Auge erfahren, denn Fotos und Screenshots können seine Qualitäten nicht adäquat wiedergeben.