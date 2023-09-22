Test: Apple iPhone 15 Pro Max

Räumliche Videoaufnahmen

Im Englischen «Spatial Video» genannt. Damit lassen sich räumliche Videos drehen und in einer Art 3D-Darstellung auf der kommenden Apple Vision betrachten. Aus meiner eingeschränkten Sicht als Hobbyfilmer ist diese Eigenschaft das wahre Video-Highlight unter den neuen Filmfunktionen. Viel zu zeigen gibt es leider nicht: Diese Funktion wird erst später in diesem Jahr per Upgrade nachgereicht.

USB-C und seine Folgen

Das iPhone 15 (Pro) ist längst nicht das erste Apple-Produkt mit dieser Schnittstelle; davor kamen bereits die Macs, die Fernbedienung des Apple TV oder die Bildschirme. Doch mit der Umstellung des iPhones ist das Ende der Lightning-Schnittstelle endgültig besiegelt, nachdem sie uns eine Dekade lang mit Eigenschaften versorgt hat, die für andere Smartphones erst viel später erreichbar waren.

Das iPhone 15 Pro bietet eine Buchse im USB-C-Formfaktor. Dahinter steckt eine Schnittstelle im Format USB 3.2 Gen 2, die einen Datentransfer von bis zu 10 Gbit pro Sekunde unterstützt.

Achtung! Das mitgelieferte Kabel ist nicht in der Lage, die Schnittstelle auszunutzen, sondern muss separat gekauft werden: Die 2-Meter-Version gibt es bei Apple für 29 Franken. Es geht sicher auch billiger; aber das USB-Konsortium hat ein solches Durcheinander angerichtet, dass ich gerne ein paar Franken mehr ausgebe, damit ich garantiert das richtige Kabel in der Hand halte.

Die USB-C-Buchse wird zwar gefeiert. In den meisten Fällen sind jedoch Fotografen und Videografen die Zielgruppe, die regelmässig mit grossen Datenmengen wie Videos im ProRes-Format hantieren müssen. Meine eigenen iPhones haben seit Jahren kein Kabel mehr gesehen, weil sie ausschliesslich über MagSafe geladen und über iCloud synchronisiert werden.

Für einen besseren Workflow

Die Übertragungszeit ist ein Thema, aber der Foto- und Video-Workflow ein anderes. Wenn die Dateien über einen der beschriebenen Wege auf den Mac übertragen werden, dann befinden sie sich irgendwo auf der Festplatte. Mit der direkten USB-C-Verbindung wird das iPhone 15 Pro mit der neusten Version von Capture One verbunden, sodass Aufnahmen im ProRAW-Format direkt in der Software landen und sich dort bearbeiten lassen. Dieses Vorgehen, bei den klassischen Digitalkameras als «Tethering» bezeichnet, lässt nur noch ein Staunen zu – aber auch die Frage, welches professionelle Fotostudio ausserhalb von Apples Gravitationsfeld mit einem iPhone arbeitet.