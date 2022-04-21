Test: Apple iPhone SE 3

Das iPhone SE der 3. Generation kennt eigentlich nur eine Aufgabe: die Android-Meute im unteren Preissegment in Schach zu halten. Denn der Einstieg beginnt bei gerade einmal 479 Franken für die 64-GB-Version.

Die erste Überraschung gab es allerdings bereits bei der Präsentation des Gerätes: Im Inneren sorgt die aktuelle Spitzen-CPU von Apple für den Antrieb. Der A15 ist derselbe Chip, der sich auch im neusten iPhone 13 um alle Belange kümmert. Und das will etwas heissen: zum Beispiel, dass dieses Gerät noch fünf, sechs oder mehr Jahre die neusten Systemupdates mitmacht. Doch da ist noch mehr.

Tolle, einsame Kamera

Die Kamera liefert auf den ersten Blick bewährte Kost. Sie löst wie die aktuellen Spitzenmodelle mit 12 Mpx auf. Die Linse entspricht einem 28-Millimeter-Weitwinkel (auf KB umgerechnet), bei einer Blende von ƒ1,8. Auch bei Videos hält das SE mit: Bis zu 30 fps sind möglich, während mit 4K aufgezeichnet wird. Hingegen fehlen der neue Kinomodus oder die Möglichkeit, in Dolby Vision HDR aufzuzeichnen. Aber das wird die Zielgruppe wohl verschmerzen.