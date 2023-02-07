Test: Apple MacBook Pro 16 Zoll (2023)

Die Tastatur wird links und rechts von den Lautsprechern flankiert, die ein äusserst stimmiges, räumliches und präzises Klangbild von sich geben – vor allem im Hinblick auf die beengten Platzverhältnisse. Die Bässe könnten einen Tick kräftiger sein; aber hier werden wohl die Grenzen der Physik ausgelotet.

Die Lautsprecher führen auch dazu, dass dem MacBook Pro trotz seiner Grösse ein Zahlenblock verwehrt bleibt. Das mag einerseits die Excel-Akrobaten enttäuschen; andererseits ist dieses Kraftwerk definitiv nicht dafür gedacht, schnöde Office-Anwendungen am Laufen zu halten. Wir kommen am Schluss darauf zurück.

Display und Kamera

Das Display überzeugt auf der ganzen Linie – aber nichts anderes haben wir erwartet. Das Liquid Retina XDR-Display bietet eine Spitzenhelligkeit von bis zu 1600 Nits und bettelt geradezu nach HDR-Inhalten. Der erweiterte P3-Farbraum wird komplett abgedeckt, das Kontrastverhältnis beträgt 1’000’000:1. Gemäss Apple verfügt das Display über eine «zweidimensionale Hintergrundbeleuchtung» mit über 10’000 Mini-LEDs, die in über 2500 lokalen Dimmzonen angeordnet sind.

Zu den charakteristischen Merkmalen gehören aber auch die abgerundeten Ecken, die Notch am oberen Rand und die Wiederholfrequenz von 120 Hz, die für butterweiche Bewegungen und Animationen sorgen. Diese Wiederholfrequenz wird bei statischen Inhalten automatisch heruntergeregelt, um die Batterie zu schonen.

Die Kamera liefert laut Apple ein besseres Bild als bisher und löst mit 1080p auf. Auch bei schlechten Lichtverhältnissen soll sie punkten. Der Praxistest fällt eher ernüchternd aus: Das Bild rauscht vielleicht etwas weniger als beim aktuellen MacBook Air M2 und die Farben sind gerade noch akzeptabel; aber der aufgesetzte Weichzeichner sorgt dafür, dass das Konterfei jedem Wachsfigurenkabinett zur Ehre gereicht. Webcam und Apple: Das sind zwei Dinge, die einfach nicht zusammenpassen wollen.

Anschlüsse und externe Displays

Das MacBook Pro wird seinem Namen gerecht und bietet genau das, was sich der Profi wünscht, verteilt auf beide Seiten.