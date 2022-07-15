Test: Apple MacBook Air (2022)

Ausserdem wird der maximale RAM von 16 GB beim M1 auf 24 GB angehoben. Allerdings erstaunt es mich immer wieder, dass mein M1 mit 16 GB nicht kleinzukriegen ist, selbst wenn ein Dutzend Anwendungen aller Couleur gleichzeitig geöffnet sind. Die aktuellen Standardmodelle bieten 8 GB RAM, wahlweise aber auch 16 GB (+220 Franken) oder 24 GB (+440 Franken).

Die eigentlichen Vorzüge des M2

Wo also punktet das neue MacBook Air mit M2 gegenüber einem M1-Gerät? Für die allermeisten Anwender sind die Unterschiede nicht so erschlagend, wie es suggeriert wird. In den letzten Monaten hatte ich einige hochpotente Geräte auf dem Tisch, etwa das phänomenale MacBook Pro mit 14 Zoll oder den Mac Studio, der fast alle Profis glücklich macht.

Mein aktueller Arbeitsrechner, ein kleiner Mac mini mit M1, fühlt sich allerdings fast genauso schnell an, wie seine muskelstrotzenden Brüder. Denn einerseits ist der M1-SoC immer noch sehr schnell, dem M2 zum Trotz. Jede Aufgabe in InDesign oder Photoshop wird ohne Murren erledigt. Das gilt erst recht für Büro-Anwendungen und andere Fingerübungen. Denn es gibt eine Grenze der Reaktionsfreude: nämlich dann, wenn eine Aufgabe ohne spürbare Verzögerung erledigt wird.

Zum anderen sind der M1 und der M2 für bestimmte Kraftakte gezüchtet worden: vor allem für die Videoverarbeitung und den Videoexport, aber auch für K.I.-Aufgaben, die sich auf die Neural Engine stützen. Gerade die Neural Engine wird bei der Bildverarbeitung für die breite Masse immer wichtiger, wenn clevere Effekte und Funktionen auf die Bildanalyse angewiesen sind.

Doch so erfreulich diese Zuwächse für die Profis auch sind: Der «gewöhnliche Anwender» ohne Ambitionen in der Videoverarbeitung spürt davon nicht so viel, wie das beeindruckende Datenblatt vermuten lässt.

Kaufberatung und Fazit

Die einzige echte Konkurrenz

Das MacBook Air wirkt so elegant wie schon lange kein Mac mehr vor ihm. Es ist darüber hinaus schnell, robust und arbeitet in Ermangelung eines Lüfters zu jeder Zeit unhörbar leise. Das Comeback des MagSafe-Anschlusses bildet das Sahnehäubchen. Mit der Wahl dieses Kleinods kann unmöglich etwas falsch gemacht werden – es sei denn, die Drosselung des M2 muss unbedingt verhindert werden oder man pflegt eine schräge Affinität zur Touch Bar.

Das neue MacBook Air würde also eine uneingeschränkte Kaufempfehlung verdienen – wenn Apple nicht das MacBook Air mit M1 und seinem klassischen Design im Sortiment behalten hätte. Im fehlt zwar der MagSafe-Stecker und die Kamera ist von vorgestern. Doch wer darüber hinwegsehen kann, findet hier eine interessante Alternative.

Das MacBook Air mit M1, 8 GB RAM und 256 GB SSD kostet gerundet 1134 Franken. Das neue M2-Modell mit gleich viel RAM und SSD kostet 1384 Franken, also exakt 250 Franken mehr. Das alte Basismodell kommt ausserdem mit 7 statt mit 8 Grafikkernen – aber das sollte exakt niemanden interessieren, der sich zur Zielgruppe dieser Mac-Linie zählt.

Wenn das Geld also knapp ist oder einfach nicht so viel für ein MacBook Air ausgegeben werden soll, dann wird das M1-Modell zu einer reizvollen Alternative, das keine grossen Kompromisse abverlangt. Für das eingesparte Geld gibt es eine schicke Notebook-Tasche, ein zweites Netzteil, zusätzlichen iCloud-Speicher für die nächsten Jahre und ein paar Kilogramm Studentenfutter, falls die Studenten von heute so etwas noch essen.

Fazit

Das neue MacBook Air ist ein Gerät zum Verlieben. Lesen Sie den Test zum MacBook Pro mit M2 und seinen Vorzügen – aber mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ist es dieses Gerät, das Sie zum ständigen Begleiter machen wollen.