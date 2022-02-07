Test: Belkin Boost Charge Pro

In unserem Haushalt hatten sämtliche iPhones und AirPods der letzten Jahre eines gemein: Sie kamen nie mit einem Lightning-Kabel in Kontakt. Sie wurden vom ersten bis zum letzten Moment über Qi geladen, denn irgendwie bot sich kein Grund, um auf ein ödes Kabel auszuweichen.

Allerdings gab es manchmal ein böses Erwachen, wenn das iPhone oder die AirPods abends auf der Qi-Ladestation um einen Millimeter verrutschten und am nächsten Morgen endgültig entsaftet waren. Doch das sind nur noch Erinnerungen: Mit dem iPhone 12 führte Apple mit MagSafe eine stabile magnetische Verbindung ein, die hält, was sie verspricht. Doch leider hängen auch damit immer noch mehrere Kabel durch die Gegend.

Alles in einem

Es geht aber auch anders. Das Belkin Boost Charge Pro 3-in-1 erleichtert die Reduktion der Kabel enorm. Er richtet sich an all jene, die das Thema auf Jahre hinaus zu den Akten legen möchten. Die Ladestation besteht aus zwei MagSafe-kompatiblen Magnethalterungen für das iPhone 12 (oder neuer) sowie für eine Apple Watch im beliebigen Alter. Von der strengen Kompatibilität zeugt auch der animierte MagSafe-Ladekreis, der beim Auflegen eingeblendet wird.