Test: Cloud-Backups mit Arq

Tipp: Wenn der Client trotzdem installiert ist, sollten die Einstellungen überprüft werden. Der Backup-Ordner sollte von der Synchronisierung ausgenommen werden, denn sonst landen die Sicherheitskopien über diese Hintertür zum zweiten Mal auf der Festplatte.

Das kostet Arq

Arq ist leider nur in Englisch verfügbar. Die Demo steht auf der Seite des Herstellers bereit und funktioniert ohne Einschränkungen für 31 Tage, wobei auch eine Windows-Version angeboten wird. Ganz schwach: Arq 6 erschien im April 2020, aber bis heute gibt es auf der Website des Entwicklers nur eine Dokumentation zur Version 5.

Für die Nutzung stehen zwei Optionen zur Auswahl.

Einmal-Kauf. Entweder wird die Arq 6 einmalig für etwa 45 Franken gekauft. Diese Lizenz gilt für einen Rechner und kann nur auf Cloud-Dienste sichern, die Sie bereits abonniert haben, also zum Beispiel Dropbox – und natürlich auf externe Festplatten oder einen NAS.

Abonnement. Oder Sie entscheiden sich für das Abo für etwa Fr. 5.50 pro Monat. Diese Lizenz schliesst alle Updates ein, gilt für 5 Rechner und kommt mit einem eigenen Datenkontingent von 1 TB. Jedes weitere Gigabyte kostet etwa einen halben Rappen pro Monat, was auf ein weiteres TB hochgerechnet auf 5 Franken hinausläuft. Bei diesem Angebot besteht keine Gefahr, dass aus Sicherheitsgründen vorsorglich ein zu grosses Kontingent gekauft wird oder der Speicher plötzlich knapp wird. Diese Option ist deshalb für Familien besonders attraktiv.

Cloud-Backups anlegen

Das Anlegen eines Backups ist ein Kinderspiel – auch deshalb, weil Arq mit einer einfachen, klar strukturierten Oberfläche punktet. Dazu wählen Sie den gewünschten Dienst (oder mehrere davon) und stellen eine Verbindung her, indem Sie sich mit Benutzername und Kennwort anmelden. Diese Anmeldung allein bewirkt noch kein Backup, sondern macht lediglich den Server dafür empfänglich. Sie könnten zum Beispiel alle Fotos mit dem Google Drive synchronisieren und alle Dokumente mit OneDrive oder SharePoint. Mischen ist erlaubt und erwünscht, wo immer es sinnvoll ist.

Danach wählen Sie die gewünschten Dateien, Verzeichnisse oder ganze Laufwerke aus. Sogar Verzeichnisse oder Laufwerke, die über SMB verbunden sind, werden auch Wunsch gesichert! Allerdings geht Arq für meinen Geschmack einen Tick zu gründlich vor, indem unter macOS auch alle unsichtbaren Objekte angezeigt werden; die sind für Mac-Anwender in den seltensten Fallen von Interesse und sollten einfach mitgesichert werden.