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Test: Convertible HP EliteBook x360 1030 G3
Am besten umschreiben lässt es sich als rassiges, prima ausgestattetes 2-in-1-Modell, das sich aufgrund seiner hohen Sicherheitsstandards für den Business-Bereich wärmstens empfiehlt. Der Reihe nach: Das EliteBook x360 misst gerade mal 1,6 × 30,6 × 20,5 cm (H × B × L) und wiegt dabei nur 1,26 kg. Der Body ist komplett aus einem CNC-gefrästen Aluminiumblock (CNC steht für «Computerized Numerical Control») konzipiert, die Tastatur hintergrundbeleuchtet und auch spritzwassergeschützt. Es besitzt einen matten, berührungsempfindlichen und nahezu rahmenlosen Bildschirm, der mit Full HD (1920 × 1080 Bildpunkte) auflöst. Die Blickwinkelunabhängigkeit liegt bei starken 160/165 Grad (horizontal/vertikal). Das Panel reagierte im Test präzise und wechselte brav in den Tablet-Modus, sobald das Display komplett nach hinten geklappt wurde. Sowieso gehört die Verarbeitung zu den Stärken des Convertibles. Die Scharniere sind stabil und robust, ohne klobig zu wirken. Unseren Auf- und Zuklapptest bestand das x360 mit Bravour. Das Panel blieb dabei dort steht, wo es im Test auch losgelassen wurde, und zwar ohne grosses Nachschwingen.
Zu den beiden spannenden Sicherheitsfunktionen: «Sure Recover» sichert in einem eigens auf dem Mainboard abgelegten Speicherbereich ein System-Image. Kommt es zu einem System-Crash, kann eine Datenwiederherstellung selbst dann erfolgen, wenn der Datenträger gelöscht wurde und keine Netzwerkverbindung verfügbar ist. Mit der Funktion «Sure View» bietet HP hingegen einen erweiterten Sichtschutz. Die Idee dahinter: Bearbeitet der Anwender vertrauliche Informationen auf dem Bildschirm, kann der Inhalt des Displays so abgedunkelt werden, dass nur noch direkt frontal gelesen werden kann. Aktivieren respektive deaktivieren lässt sich dieses clevere und in der Praxis wirklich gut funktionierende Feature einfach durch die F2-Taste.
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Ausstattung, Tempo und Fazit
Ausstattung, Tempo und Fazit
Ausstattungsseitig reiht sich das x360 in die obere Liga der getesteten Modelle ein: Nebst einem SSD-Speicher mit einer Kapazität von 1 Terabyte (!) verbaut HP insgesamt 16 GB an Arbeitsspeicher. Bezüglich der Schnittstellen wartet das Modell als Top-Feature gleich mit zwei Thunderbolt-3-Ports und einem 4G-Slot für mobiles Internet auf. Wie gut der Hersteller sein 2-in-1-Modell für den Praxisbetrieb abgestimmt hat, zeigt sich bei der gemessenen Akkulaufzeit. Hier erreicht das EliteBook x360 mit 12:18 Stunden die Pole Position im gesamten Testfeld. Auch in den Benchmark-Tests lässt das EliteBook aufhorchen. Vorzeigewürdig hier sind die starken 3740 PCMark-8-Punkte, die das Convertible erreicht.
In den Cinebench-R15-Messungen hinkt das Modell eher hinterher: Mit 458 CB-Punkten hält das Modell gerade noch den Anschluss zum Mittelfeld. Und auch bei der 3D-Messung kommt das EliteBook x360 nicht über 30,01 fps (Bilder pro Sekunde) hinaus. Hier liegt dieses Modell gegenüber jenen mit dedizierten und leistungsfähigeren Grafikchips schon etwas im Hintertreffen. Was uns auffiel: Sobald der Laptop rechnen muss, fährt auch der Lüfter hörbar an. Danach kehrte allerdings auch genauso schnell wieder Ruhe im Unterbau ein.
Fazit: Sie suchen ein aktuelles Business-Convertible, das bezüglich verbauter Komponenten, cleveren Funktionen und starker Akkulaufzeit zur absoluten ersten Garde zählt? Dann ist HPs EliteBook x360 1030 G3 eine sehr gute Wahl.
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