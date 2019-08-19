Test: DAB+-Radio Sharp DR-450

Aber auch sonst hat das Kompaktradio einiges zu bieten: Im Test wurden gleich nach der Soundwiedergabe (via DAB-Funktion) automatisch auch Uhrzeit, Datum, Wochentag sowie Details zum aktuellen Songtitel an das Radio übermittelt und im Display angezeigt. Der Wechsel von Sender zu Sender geht innert einer halben Sekunde vonstatten. Das ist schnell. Ebenso Bestandteil des Radios ist die Bluetooth-Funktion. Auch diesen Test hat das Radio gemeistert: Wir konnten unser Smartphone mit dem DR-450 koppeln, um davon Lieder abzuspielen. Zudem gibt es noch die Option, Radio via FM zu hören – zumindest solange, bis die entsprechenden Radiostationen ihre analogen Sender abschalten.

Auf der Rückseite befindet sich eine ausziehbare und drehbare Teleskopantenne, um gleichermassen, im Fall der Fälle, den Empfang von analogen FM- als auch digitalen DAB-Radiosendern sicherzustellen. Auch ein Wecker (Summer oder Radio) inklusive Schlummer-Funktion gehört übrigens noch zur Grundausstattung des DR-450 von Sharp.

Fazit

Sharps DR-450 ist ein kompaktes DAB+-Radio, das sich kinderleicht bedienen lässt. Der Hersteller kombiniert Preis, Soundqualität und Verarbeitung zu einem fairen Gesamtpaket.